В среду американские фондовые индексы завершили торги в отрицательной зоне. Наибольшее снижение наблюдалось в акциях технологических компаний. Так, индекс NASDAQ снизился на 2,7% против —1,3% индекса S&P500. Причиной распродаж технологических компаний по-прежнему выступила высокая волатильность на долговом рынке.

Сегодня ожидается выступление главы ФРС Дж. Пауэлла на веб-семинаре Wall Street Journal, в рамках которого вероятно Пауэлл попытается убедить участников рынка о том, что ФРС готова сохранять стимулирующую монетарную политику в течение более длительного срока. Кроме того, согласно источникам, CNBC ФРС рассматривает реализацию так называемой операции Twist (Operation Twist) в рамках которой предполагается продажа краткосрочных бондов при покупке долгосрочных для целей снижения доходности последних. Также среди важных событий сегодня пройдет заседание стран участниц ОПЕК+ в рамках которого будет принято решение об объемах наращивания добычи, учитывая стабилизацию ситуации на нефтяном рынке.

Micron поднял прогноз по финансовым результатам на следующий квартал, отчетность за который ожидается в конце месяца. Прогноз по выручке вырос до $6,2-6,25 млрд с предыдущего уровня в $5,6-6 млрд. Ожидания по валовой рентабельности также повышены до 32-33% с 30-32%. Во время проходящей конференции глава компании отметил позитивный взгляд на цены на оперативную память в 2021 г.

По нашим оценкам, это позитивная новость. Оценка Micron очень чувствительна к динамике цен на оперативную память (DRAM). В последние несколько кварталов ожидания роста цен так и не реализовались, но, похоже, эта отчетность может стать поворотной для компании. Наша оценка предполагает сохранение цен на оперативную память на текущем уровне ($0,4 за байт). Надо отметить, что текущая рыночная цена уже включает в себя ожидания роста цен на чипы. Поэтому котировки акций компании даже упали на 2% несмотря на позитивные новости.

Компания BioMarin Pharmaceuticals предоставила позитивную финансовую отчетность за 4кв. 2020г. Выручка за квартал составила $452 млн (падение выручки на 1% г/г), что оказалось на 2% выше консенсус-прогноза в $443 млн. Чистая прибыль на акцию была на уровне $0,12 (консенсус-прогноз ожидал убыток $0,16). Падение выручки было из-за окончания патентной защиты в 4 кв. 2020г. по препарату для лечения фенилкетонурии Kuvan, выручка по которому снизилась на 27% г/г и составила $89 млн. Менеджмент предоставил прогноз по выручке на 2021г. в диапазоне от $1,75 до $1,85 млрд (консенсус-прогноз был на уровне $1,85 млрд).

Мы оцениваем отчетность как позитивную, однако отмечаем, что прогноз по выручке на 2021г. разочаровал инвестиционное сообщество. Мы считаем прогноз менеджмента консервативным из-за чрезмерной осторожности в ожиданиях по темпу роста выручки препарата Palynziq (фенилкетонурия), который должен стать заменой препарату Kuvan. Сами финансовые результаты за квартал не столь важны для текущего инвестиционного кейса компании как комментарии менеджмента в ходе конференц-колла по срокам возможного одобрения по препаратам vosoritide (ахондроплазия) и ValRox (гемофилия типа А). Что касается vosoritide, то в Европе по нему ожидается одобрение в июне 2021г., а в США менеджмент планирует предоставить FDA данные за 2 года испытаний третьей фазы, что перенесет срок возможного одобрения с августа на ноябрь 2021г. Мы считаем, что с предоставлением двухлетних данных уйдут риски отказа в одобрении, и препарат выйдет на рынок США уже в конце 2021г. По ValRox обсуждение с FDA продолжается, и пока нет ясности уменьшит ли FDA необходимый срок по данным с третьей фазы испытаний c двух лет до года.

По нашему мнению, разумным итогом обсуждения будет возможность переподачи заявки на основе данных за один год (были опубликованы в январе 2021г.) с последующим дополнительным предоставлением двухлетних данных (будут доступны в конце 2021г.) уже в ходе рассмотрения новой заявки. На текущий момент акции компании торгуются по приблизительной стоимости ее текущего бизнеса и не отражают перспектив продаж vosoritide и ValRox. Мы также продолжаем считать компанию главной целью для поглощения среди биотехнологических компаний средней капитализации. Из потенциальных покупателей мы выделяем швейцарского фармгиганта Roche, французскую фармкомпанию Sanofi и Vertex Pharmaceuticals.

Las Vegas Sands заявила о продаже своих активов в Лас-Вегасе компаниям Apollo Global и VICI Properties за $6,25 млрд. Продажа включает в себя американские активы: Venetian Resort Las Vegas, выставочный центр Sands Expo и Convention Center. Выручка сегмента американских активов в совокупной выручке Las Vegas Sands за 2019 г. составила $1 818 млн или 13% от совокупной выручки. EBITDA сегмента за аналогичный период составила $487 млн или 9% от совокупной EBITDA Las Vegas Sands. EBITDA маржа сегмента составляет 27% что ниже маржинальности активов в Сингапуре (54%) и Макао (36%).

Учитывая нормализованный уровень EBITDA (2019 г.) в $487 млн мультипликатор EV/EBITDA по которому пройдет сделка составляет 12,8х, что существенно выше, чем оценивали инвестдома в рамках SOPT (в среднем по рынку на уровне 9-10х) и на уровне средне исторических значений мультипликатора компании аналога MGM Resorts (80% выручки приходится на США). В рамках сделки Apollo Global приобретет операционные активы за $1,05 млрд в виде денежных средств и $1,2 млрд за счет предоставления кредита от Las Vegas Sands. VICI Properties приобретет недвижимость за денежные средства суммой $4 млрд. Сделка подлежит одобрению регулирующими органами, и в случае получения одобрения, планируется к завершению к концу текущего года.

Наш взгляд, вырученные средства компания может направить на инвестиции (включая M&A) в бизнес онлайн-казино, учитывая отсутствие экспозиции на данный быстрорастущий сегмент. Кроме того, CEO Роб Голдстейн отметил, что часть средств могут быть направлены на возврат акционерам (обратный выкуп акций, выплата дивидендов). Мы позитивно оцениваем сделку, учитывая низкую маржинальность американских активов относительно маржинальности активов в Сингапуре и Макао. Кроме того, сделка пройдет по мультипликаторам на уровне до пандемии. Полученные денежные средства в рамках сделки существенно повысят финансовую гибкость компании, Las Vegas Sands сможет в более короткие сроки восстановить дивидендные выплаты. В случае одобрения сделки наша целевая цена повысится с $59 до $63.

Beyond Meat: существенные перспективы отрасли уже отражены в высокой оценке компании. Мировой рынок растительного мяса (Plant-based meat) может вырасти в 10 раз через 5 лет и достигнуть $120 млрд. Этому будут способствовать 3 основных фактора:

∙ Политика по снижению выбросов CO2 (доля выбросов от сельского хозяйства и выращивания скота составляет около 15%).

∙ Ориентация на здоровый образ жизни (чрезмерное употребление мяса животного происхождения способствует развитию болезней ЖКТ, сердца и др.)

∙ Рост доли среднего класса в мире (будет стимулировать «ответственное» потребление).

По нашим оценкам, несмотря на то, что Beyond Meat работает в перспективном сегменте растительного мяса, сохранение доли рынка компании требует существенного роста выручки (выше 35% на протяжении 10 лет). Мы считаем, что в условиях конкурентной отрасли компания будет расти ниже рынка с CAGR, не превышающим 26% до 2030. Масштабируемость бизнеса ограничена ростом производственных мощностей и растущей конкуренцией на рынке «искусственного» мяса. Медленный рост рентабельности (EBITDA маржа достигнет уровня конкурентов в течении 10 лет) будет ограничивать рост свободного денежного потока, что делает оценку компании в 20х по мультипликатору P/S (Цена/выручка) слишком высокой. Мы обращаем внимание на высокие мультипликаторы компании и повышенные риски инвестирования в акции Beyond Meat.