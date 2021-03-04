Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск снизился на 0,6% вслед за американскими фондовыми площадками, несмотря на растущую нефть. Рыночный консенсус закладывает повышение ставок ФРС в марте 2023 года и рост ставки федеральных фондов на 90 базисных пунктов к концу 2024-го.

В лидерах роста сегодня акции холдинга «Сафмар финансовые инвестиции», который проводит выкуп долей несогласных с продажей НПФ «Сафмар» держателей данных бумаг по 545 руб., что существенно выше рынка.

Норильский никель вновь в лидерах снижения. Давление на котировки продолжает оказывать неопределенность в отношении ущерба в результате подтопления Октябрьского и Таймырского рудников, деятельность которых была частично приостановлена.

Между тем, сокращение добычи способно поддержать цены на никель, которые в последние дни упали на 18%, до уровней начала года. Поводом для продаж служат опасения инвесторов относительно того, что темпы роста цен на данный металл опережают реальное восстановление спроса. По данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS) и International Nickel Study Group (INSG) в прошлом году предложение никеля на в 2-5% превышало его добычу, что немного с учетом волатильности отраслевой статистики. При этом WBMS подсчитало, что добыча никелевой руды в пересчете на чистый металл в 2020-м сократилась на 12,4%, до 2,27 млн тонн, а по оценкам Fitch Solutions, добыча никелевой руды упала на 23,3%. Цены на никель находятся под влиянием опасений того, что мировая экономика будет восстанавливаться медленнее, чем ожидалось, и в то же время добычные мощности могут быть выведены на максимум в короткие сроки, что увеличит избыток предложения. Приостановка добычи на руднике Норникеля выступает в качестве рыночного регулятора предложения, что благоприятно для его акций. При этом, судя по последним заявлениям руководства, ущерб от аварии носит краткосрочный характер. Глава компании Владимир Потанин уверен, что у ГМК достаточно компетенций, чтобы справиться с этой проблемой.

Сохраняющаяся неопределенность по поводу решения ОПЕК+ по итогам текущего заседания, а также неоднозначная реакция на новые меры стимулирования экономики США увеличивают вероятность дальнейшего снижения на отечественных фондовых площадках. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3380-3450 пунктов, целевые диапазоны для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,55-74,40 и 88,35-90,00 соответственно.