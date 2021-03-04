Обстановка на рынках рискового капитала обостряется по мере восстановления роста доходностей гособлигаций глобальных экономик. Призрак инфляции вновь будоражит умы инвесторов.

Снижение американских фьючерсов превышает полпроцента, продолжая негативную тенденцию основной сессии среды. Доллар США отвечает на это подъемом к корзине мировых резервных валют, что сдавливает котировки товарных инструментов: наблюдаются массированные распродажи редкоземельных металлов.

Цены на нефть подвержены высокой волатильности — внутридневная амплитуда не опускается ниже 2%, однако новости четверга с саммита ОПЕК+ могут еще больше взвинтить обороты. На повестке — возможное изменение объемов поставки ресурсов на рынок от ведущих стран-экспортеров.

Доллар пользуется спросом

Индекс доллара США (DXY: 91,15 п.) демонстрирует частую смену настроений, аналогичную и рисковым активам. Защитная функция американской валюты проявляется в ситуации общерыночной неопределенности.

В случае усиления тенденции избегания долевых инструментов, индекс доллара рискует направиться к максимумам начала февраля у 91,6 п., что неминуемо окажет давление на валюты развивающихся экономик.

Долговой рынок России развивает успех

Индекс российских гособлигаций (RGBI: 149,02 п.) продолжает восстановление от обозначенного еще на прошлой неделе уровня поддержки в области 147 п. Оценки избыточного пессимизма на фоне инфляционного скачка февраля подтвердились. О глобальном развороте речи не идет, но в качестве вероятного таргета движения неоднократно отмечался уровень в 150 п. Ход набирает обороты.

Примечательно, что восходящее движение идет на фоне роста доходностей госбумаг ведущих экономик. Санкционные угрозы игнорируются, а устойчивость рубля обеспечивает дополнительную опору ценам долгосрочных выпусков. Дело в том, что соотношение риска и доходности облигаций, как и ожидалось, сместилось в пользу покупателей дальних выпусков.

Нефтетрейдеры затаили дыхание

В четверг котировки Brent ходят в диапазоне 2%, ожидая вердикта картеля ОПЕК+ по объемам производства. С точки зрения биржевой волатильности инструмента, амплитуда цен может еще расшириться.

В случае сохранения прежних лимитов добычи давление на сырьевой рынок ослабнет. Напротив, плановое сокращение понижающих коэффициентов и реализация решения Саудовской Аравии по наращиванию добычи на 1 млн б/c не оставят шанса быкам товарного рынка. В качестве поддержки выступает область $60 за баррель.

Валюты стран-экспортеров не торопятся с направленным движением в отсутствие консенсуса членов альянса.

Техническая картина по рублю

Российский рубль противостоит негативному внешнему фону. Накануне поступила информация по условиям второго раунда антироссийских санкций США, однако пока это не возымело действо на рубль.

Торги проходят с понижением в 0,2% по паре USD/RUB у 73,8 и 88,8 (-0,5%) по евро. В случае улучшения общемировой обстановки, фактор сезонного курса рубля лишь укрепит среднесрочные позиции национальной валюты. Ориентиром спуска USD/RUB выступают минимумы года. И это базовый сценарий.

При дальнейшей же эскалации общерыночной ситуации, сопротивлением подъему пары с долларом США выступит зарекомендовавший себя диапазон 74,5–75 руб.