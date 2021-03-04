Криптовалюта в 2020 и в начале 2021 показала невероятный рост от +1000% и выше.

Хайп криптовалюты вновь не даёт покоя инвесторам, несмотря на 3-х летний кризис после падения BTC в 2018г от $20000 к $3300. Основные криптовалюты, такие как BTC и ETH, не только восстановились до уровня своих исторических максимумов, но еще и, преодолев их, достигли новых высот: BTC $58000 и ETH $2000.

Рынок сильно повзрослел, он уже не такой, как в 2017г. Тогда в криптовалюту, в основном, заходили частные и не крупные инвесторы. Сейчас, в качестве диверсификации своих портфелей, состоятельные мировые фонды и корпорации стали заходит в криптоиндустрию частью своего капитала. Это, в первую очередь, и простимулировало сильный рост BTC.

Что мы имеем на сегодня: цена находится все еще в восходящем тренде, сверху нет сопротивлений, только предыдущий хай $58450, выше пустота. Снизу сильные поддержки на $45000 и $33000, где можно закупать, если мы еще увидим такие значения.

Весной потенциал для роста BTC сохраняется, цели выше $57-60 тыс и $70-72 тыс.

В конце марта состоится экспирация фьючерсов. Цена продолжит расти к $70 тыс, после чего есть вероятность коррекции к $50 тыс (-30%), так как институциональные клиенты будут закрывать квартальные фьючерсы и перекладываться в новый квартал. Это основной сценарий. Однако, временные рамки могут сдвинуться, и основная коррекция может произойти в конце весны.

Стоит отметить, что важным фактором для роста биткоина может послужить позитивное влияние пакетов стимулирования экономики, которые намерены реализовать в развитых странах. Речь, в первую очередь, идет о выплатах пособий гражданам США на фоне пандемии коронавируса. Такие действия могут закрепить за биткоином статус инструмента защиты от инфляции. Только что прошедшая коррекция, возможно, окончилась и движение к новым максимум уже началось, но нельзя забывать, что у крупных игроков все еще остались невыполненными цели наращивания позиции в диапазоне $38-43 тыс. Поэтому вероятность продолжения коррекции также еще сохраняется.