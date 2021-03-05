Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста на ожиданиях увеличения дивиденда остаются акции Черкизово (+3,85%). Среди наиболее ликвидных в аутсайдеры попали бумаги Ozon (-4,52%) и Норникеля (-3,76%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74. Рубль немного укрепился ввиду удорожания нефти на 5% из-за решения мониторингового комитета ОПЕК+ оставить лимиты добычи без изменений.

Мосэнерго (-0,23%) отчитается по МСФО. Прогноз предполагает снижение выручки до 179 млрд руб. по причине сокращения потребления энергии из-за карантинных ограничений. EBITDA консенсус закладывает на уровне 31 млрд руб., а прибыль — в объеме 10 млрд руб.

Московская биржа (+0,45%) опубликует результаты по международным стандартам финансовой отчетности. По прогнозам, объем комиссионных доходов может превысить 45 млрд руб. при чистой прибыли 26 млрд. Число частных инвесторов, которые генерируют около половины торгового оборота на бирже, превысило 10 млн.

Строительство Северного потока-2 может завершиться в сентябре. На наш взгляд, перенос сроков не повлияет на перспективы проекта, пуск которого ориентировочно состоится в первом квартале 2022 года. Новость нейтральна для акций Газпрома. Инвесторы не сомневаются в том, что газопровод будет введен в эксплуатацию. Вместе с тем объемы поставок в первое время могут оказаться существенно ниже проектных 55 млрд кубометров в год.

Торговая идея: МТС (+2,39%), спек. покупка, цель: 335 руб. Несмотря на отдельные негативные факторы, выручка телекома поднялась на 5% г/г, а рентабельность OIBDA осталась выше 43%. Прогноз на текущий год позитивен.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешний фон после выступления главы ФРС выглядит преимущественно негативным. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,5-74,5. Индекс Мосбиржи, по нашим расчетам, проведет торги в пределах 3380-3420 пунктов.