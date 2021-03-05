Боковая динамика нашего рынка продолжается и лично я внутренне настроен на то, что подобная «невнятная» динамика будет до конца года. Накопилось очень много противоречий в мировой экономике, который фондовый рынок больше не может игнорировать. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявляет, что обеспокоен диспропорциями сложившимися на финансовых рынках, но никаких действий не предпринимает. Но если в начале этого года доходность 10-летних облигаций Казначейства США составила 0,93%, а сейчас составляет 1,576. Это же явный тренд на разбалансировку финансовых рынков. С другой стороны, если риторика ФРС ужесточится или резко поменяется, мы увидим панику на финансовых рынках, потому что инвесторы в последние годы существуют в «тепличных условиях». Индекс Nasdaq по отношению к максимуму февраля снизился примерно на 10%. Дополнительное подтверждение коррекционных настроений – пробитие «медведями» сильной поддержки 13000 в индексе Nasdaq. Джером Пауэлл не дал рынку сигнал что ФРС может активизировать покупки долгосрочных облигаций, а рынок такого сигнала ждал.

Резкий рост доходности облигаций США снизят доходы технологических компаний в следующие годы, а инвесторы покупают акции этих компаний, игнорируя текущие скромные доходы и рассчитывая взять большой куш в следующие годы. Акции компании Tesla, Inc. снизились на 4,86% и после основных торов снижение продолжилось. В какой то момент жадность победит страх и снижение котировок прекратится, но надо учитывать что март не является сильным месяцем для рынка США, поэтому я не жду немедленного восстановления котировок акций Tesla, Inc.. Я сомневаюсь, что долгосрочные вложения в компанию Tesla принесут прибыль. В ближайшие годы General Motors и ряд европейских и китайских автопроизводителей выведут на рынок целый «букет» электромобилей и доля рыночного пирога Tesla уменьшится. Генри Форд тоже в свое время дума, что наличие в линейке «модели T» закрепит превосходство его компании над конкурентами на долгие годы. Но жизнь показала, что это не так. Все меняется в автомобильном мире быстро.

Нефтяные цены растут и динамику «лучше рынка» показывают нефтяные компании. Приятно что инвесторы проигнорировали информационный взброс из серых источников о якобы готовившейся до конца года передаче в государственную собственность крупнейшей частной компании ЛУКОЙЛ. Акции ЛУКОЙЛа выросли на 1,84%. Рынок становится взрослее и игнорирует информационные взбросы. Позитивной же новостью для сектора является то, что ОПЕК+ принял решение, что Россия может увеличить производство нефти на 130 тысяч баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия сохранила добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Сегодня цены на нефть, вдохновленные решениями ОПЕК+ пытаются преодолеть годовые максимумы.

Индекс РТС сформировал диапазон 1340-1520 и в данный момент находится в его середине. Я не считаю рынок сильным и не считаю слабым. В этом году инициатива переходит от медведей к быками и наоборот. Зато этот рынок дарит массу возможности спекулянтам. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets вчера закрылся на отметке 53,25 (-2,33%). Если медведям удастся пробить уровень 53, то инициатива на нашем рынке опять перейдет к ним перейдет. Ситуация на биржах в Азии сегодня выглядит умеренно негативно.