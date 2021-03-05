Акции технологических компаний вновь стали локомотивом снижения четверга
Европейские фондовые в четверг снижались единым фронтом. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся со снижением на 0,4%, британский индекс CAC закрылся без изменений, немецкий DAX потерял 0,17%, а французский FTSE 100 просел на 0,37%. Европейский фондовый рынок в четверг снизился, при этом технологический сектор возглавил снижение. Распродажа распространилась на большинство остальных секторов, при этом сектор акций туризма и отдых стал одним их немногих, торговавшихся на положительной территории.
Согласно данным статистического управления Европейского союза (Eurostat), розничные продажи в еврозоне в январе снизились на 5,9% относительно предыдущего месяца. Сокращение показателя стало максимальным с апреля 2020 года, когда было зафиксировано рекордное падение. Аналитики ожидали снижения розничных продаж на 1,1%.
Американские фондовые индексы в четверг снизились третью сессию подряд вслед за акциями технологических компаний. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq просел на 2,11% до 12723,5 пункта, Dow потерял 1,11%, снизившись до 30924,1, а S&P500 снизился на 1,34% и составил 3768,5.
В четверг инвесторы ждали выступления главы ФРС. В ходе выступления на онлайн-конференции The Wall Street Journal Пауэлл сказал, что внимательно следит за ситуацией на рынке облигаций, но отметил, что ожидаемое в этом году ускорение инфляции вряд ли продлится, в связи с чем текущая денежно-кредитная политика остается целесообразной.
Доходность десятилетних US Treasuries подскочила после комментариев Пауэлла на 7,8 базисного пункта, до 1,547%, достигнув максимального уровня закрытия с 19 февраля 2020 года.
Снижение индексов, спровоцированное распродажами в технологическом секторе. Участники рынка отмечают знаковых новостей, которые могли бы спровоцировать резкое снижение, однако признают, что отыгравшие весеннее падение и обновившие максимумы представители технологического сектора по большей части выглядят перекупленными и дорогими.
Сенат США в среду не начал рассмотрение нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии из-за изменений, которые требуют пересчета его стоимости. Верхняя палата Конгресса США планировала провести процедурное голосование в среду, чтобы начать обсуждение законопроекта. Однако Сенат все еще ждет, пока Бюджетное управление Конгресса и объединенный комитет по вопросам налогообложения предоставят свою оценку стоимости новой версии законопроекта.
Котировки акций General Motors Co. выросли на 1,6% после информации, что компания планирует построить второй завод по выпуску аккумуляторов для электромобилей в США в сотрудничестве с южнокорейской LG Chem Ltd.
Бумаги Tesla продолжили нисходящее движение в ходе основной сессии, потеряв порядка 4,9%. Как уже отмечалось заоблачный рост котировок компании в ходе последнего месяца больше напоминал пузырь, который начинает сдуваться.
Уже после в ходе вечерней сессии свои финансовые результаты опубликовал Broadcom. Несмотря на сильные результаты котировки компании снизились на 2,8%. Компания отчиталась о прибыли на акцию в размере $6,61 при выручке в $6,66 млрд. Аналитики ожидали прибыль и выручку в размере $6,55 и $ 6,62 млрд соответственно.
Интересным моментом пятницы станет публикация данных по рынку труда в США. Знаковых отчетов на этот день не запланировано.
В четверг на рынке царили распродажные настроения. Участники рынка верят, что снижение будет иметь краткосрочный характер, а не носит разворотный характер для индексов. Тем не менее, та скорость, с которой снижались индексы заставляет насторожиться относительно дальнейших перспектив движения рынка, принимая во внимание тот факт, что март исторически не является месяцем бурного роста для американских индексов.
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