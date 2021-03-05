Распродажи вновь вернулись на мировой финансовый рынок. Американские фондовые индексы просели более чем на процент, пара евро-доллар ушла под отметку 1,20, золото дешевле 1700 долларов за тройскую унцию.

Рынком правят все те же страхи роста инфляции, что может привести к преждевременному повышению ставок ФРС США. Глава Федрезерва вчера в очередной раз заявил, что пока нет оснований для повышения ставки, несмотря на рост инфляционного давления, и в очередной раз его слова были проигнорированы.

Сегодня перед нашим открытием американские фьючерсы снижаются на треть процента, говоря о том, что негативные настроения продолжают властвовать рынком. Правда, приостановился рост доллара, что вселяет надежды хотя бы на отскок.

Однако российский рынок акций сегодня продолжит получать поддержку от рекордных за последний год цен на нефть. Вчера ОПЕК+ принял решение не увеличивать общую добычу в апреле, при этом квоты России немного возросли. Нефть ушла выше 67 долларов за баррель и будет поддерживать как акции нефтянки, так и в целом российский фондовый рынок. Впрочем, сценарий коррекционного снижения нефти никуда не делся, быть может отложился на неделю-другую. Дальние фьючерсы на нефть по-прежнему намного дешевле ближайшего.

Поддержит отечественных инвесторов и рубль. Вчера по СМИ прошла информация, что США и Великобритания готовят новые санкции в отношении России, причем на этот раз ограничения могут коснуться покупки российского госдолга. На этой новости курс рубля обвалился, пара доллар-рубль ушла в район 75. Оттуда сегодня с утра наблюдается небольшой откат, пара торгуется на сопротивлении 74,7.

В случае закрепления выше, паре будет открыта техническая дорога к следующей преграде 76. Но все-таки для ускорения падения рубля нужна какая-то негативная конкретика по готовящимся санкциям, либо начало коррекции в нефти.

Пока же слабый рубль будет оказывать поддержку акциям экспортеров, которые превалируют в Индексе Мосбиржи.

Усилились распродажи «Норникеля», который вчера потерял 4,8% капитализации. В дополнении к внутренним проблемам компании, на бумагу давит снижение мировых цен на никель. Сегодня с утра котировки никеля отскакивают более чем на 2%. На этом фоне спекулянты могут прикрыть часть шортов, что вызовет отскок акций. Однако покупать бумагу на среднесрочную перспективу еще очень рискованно. Стоит все-таки дождаться, когда менеджмент ГМК даст свои прогнозы относительно последствий подтопления двух рудников. Ожидается, что это произойдет 9 марта.

Если внешний фон начнет улучшаться, то лучше рынка будут акции Сбера. Вчера глава банка Герман Греф заявил о намерении выплатить дивиденды на уровне прошлого года или 18,7 руб на акцию. Это чуть больше ожиданий рынка. Кроме того, во вторник акции пробили вверх фигуру «восходящий треугольник», а вчера вновь спустились к зоне 273 руб, которая стала теперь поддержкой. Если от нее удастся развернуться вверх, то рост может быть сильным с целью 290 руб.