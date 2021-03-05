ОФЗ отыгрывают возможное сокращение объема размещения нового госдолга
По итогам торгов в четверг доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,55% годовых (-8 б.п.), 5-летних — к 6,10% (-4 б.п.). Внешний фон для российского рынка облигаций складывается противоречивым. Локальные гособлигации развивающихся стран вчера торговались разнонаправленно. Суверенные долги Индии, Бразилии, Колумбии выросли в цене, а Мексики, ЮАР, Индонезии – снизились. Рост доходности гособлигаций США продолжился. UST-10 достигли 1,58% годовых (+8 б.п. в четверг и +16 б.п. суммарно за последние 2 дня). Давление на UST оказала стабилизация ситуации на рынке труда, что подкрепляет уверенность инвесторов в восстановлении экономики. Кроме того инвесторов разочаровали комментарии Председателя ФРС, что регулятор не видит рисков в росте доходности длинных UST. На фоне роста долларовых ставок спрос на ОФЗ поддерживается ослаблением геополитических рисков, относительно высокими ценами на нефть и возможным сокращением предложения ОФЗ в этом году.
Сегодня на фоне росте нефтяных цен выше 67 долл за баррель Brent ждем продолжения покупок ОФЗ. Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться до 6,45 – 6,50% годовых.
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