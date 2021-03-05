Председатель ФРС испортил удачный день для рубля
О рубле можно сказать кратко – он был довольно сильным, достигая в моменте 73,35 за доллар и 88,38 за евро, но вечером всё испортил председатель ФРС, который спровоцировал очередной рост доходностей казначейских обязательств США и укрепление доллара. Случилось пиковое укрепление рубля на новостях о намерении OPEC+ продлить текущие ограничения добычи до конца апреля. Нефть на этих новостях поднялась выше $67 за баррель Brent. Происходило всё это в контексте роста индекса доллара почти на 0,5% до 91,35 п., а также ослабления AUD и NZD на 0,4% относительно валюты США. В рубле продолжается частичное снятие премии за внешнеполитические риски после «рестрикций» США и Евросоюза, которые не могли не объявить, но, которые оказались довольно «мягкими». Концовка торгов уже не была позитивной, так как по 10-летним казначейским обязательствам США доходность подскочила до 1,55%, а индекс доллара усилил свой рост до 0,7%. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,99% до 74,70, а евро на 0,2% до 89,44.
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