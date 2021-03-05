Сегодня с утра на российском рынке акций складывается смешанный фон. С одной стороны, цены на нефть подскочили на 4% и находятся около максимальных за год уровнях, с другой, на рынке США продолжилась распродажа, индекс доллара растет, металлы снижаются, а Bloomberg выпускает статью, в которой указывает на возможность новых санкций в отношении России.

На вечерних торгах сессии индекс Мосбиржи упал на 1,2% относительно закрытия дневной сессии и опустился в район 3355 п. Обороты торгов в четверг подскочили до 132,5 млрд. — это пятый результат в этом году. Что самое важное, на вечерних торгах оборот составил 28,6 млрд руб. Это самый высокий результат с момента запуска вечерних сессий в июне прошлого года.

Общий взгляд по индексу Мосбиржи пока остается прежним. Ключевая зона поддержки расположена около 3320–3350 п. В случае спуска и уверенного закрепления ниже этих отметок среднесрочная восходящая тенденция будет сломлена. Новые уровни поддержки сместятся в сторону 3175–3195 п.

Волну распродаж в рубле и российских акциях поздно вечером спровоцировало сообщение американского издания, в котором отмечается, что США и Великобритания взвешивают возможность введения новых санкций в отношении России. По сообщению источников Bloomberg, варианты ограничительных мер варьируются от санкций в отношении олигархов до мер против суверенного долга страны.

Отмечается, что Штаты будут строго придерживаться закона о химическом оружии 1991 г. и перейдут ко второму, более обширному раунду санкций, если Россия не выполнит определенные условия.

Статья Bloomberg вышла в 22:32 МСК и именно в этот же момент мы видели ускорение роста курса USD/RUB с 73,9 до 74,9. Уровень 75 в последние недели выступал ключевым препятствием, которое останавливало ослабление рубля. Если этот рубеж сегодня будет пройден, то следующая цель, на мой взгляд, сместится к 75,9–76.

Российский рынок облигаций еще не учел этот фактор. В четверг индекс ОФЗ (RGBI) на дневной сессии вырос на 0,5%. Что интересно, подъем также отчасти мог быть спровоцирован сообщением Bloomberg. На этот раз источники издания, сообщили, что Минфин РФ может снизить план заимствований на 2021 г. на 0,5–1 трлн руб. с запланированных ранее 3,9 трлн руб. Потенциальное снижение предложения гособлигаций на первичном рынке приводит к большему спросу на вторичном, что и подталкивает котировки ОФЗ наверх (снижаются их доходности к погашению). В то же время индекс корпоративных облигаций в четверг закрывался без существенных изменений, что также подтверждает, что рост RGBI был в первую очередь связан с новостью Bloomberg про Минфин.

Однако уже сегодня из-за роста геополитических рисков ОФЗ могут оказаться под умеренным давлением.

Страны ОПЕК+ договорились сохранить объем добычи на прежнем уровне в апреле, сделав исключение лишь для России и Казахстана, которые смогут нарастить производство на 130 и 20 тыс. б/с соответственно. Такую необходимость они объясняют сезонными особенностями внутреннего топливного рынка.

При этом Саудовская Аравия продолжит в апреле добровольно ограничивать объем добычи на 1 млн б/с, как и в феврале–марте. О том, когда она начнет сворачивать эти ограничения, страна примет решение в ближайшие месяцы.

Саудовский министр и представляющий РФ на переговорах вице-премьер Александр Новак в ходе заседания указали на то, что процесс восстановления спроса пока еще хрупкий. По словам Новака, ОПЕК+ нужно действовать аккуратно, чтобы не допустить перегрева на рынке, пишет Reuters.

Решение ОПЕК+ во многом оказалось неожиданным для рынка, ведь ранее в базовом сценарии ожидалось увеличение добычи на 0,5–1,5 млн б/с. Фьючерсы Brent завершали четверг ростом на 4%. В моменте были переписаны годовые максимумы — цена поднималась до отметки $67,75.

Обращаю внимание, что стоимость дальних фьючерсов выросла гораздо меньше. Бэквордация ближайшего контракта ко фьючерсу с поставкой через 12 мес. вновь приблизилась к рекордным уровням с 2014 г. — $5,8. То есть на горизонте года трейдеры оценивают стоимость нефти на 8,5% ниже текущих уровней.

В сложившейся ситуации лучше рынка могут выглядеть акции российских нефтяных компаний, которые в апреле смогут немного нарастить добычу при высоких ценах. Вчера именно этот сектор был наиболее устойчив к внешнему негативу: Лукойл, Роснефть, Газпром нефть.

Обращаю внимание на рост американской валюты в мире. Вкупе с возобновившимся ростом доходностей по гособлигациям США это создало крайне негативный фон для рисковых активов. По индексу доллара (DXY) мы сегодня видим подъем выше уровня 91,5 п. Сложившаяся картина располагает к продолжению этой тенденции. Следующие цели: на 92,5 п. и далее среднесрочно в диапазоне 94,3–94,75 п.

Сильный доллар — это негатив для сырья. Если цены на нефть вчера был поддержаны решением ОПЕК, то остальные commodities преимущественно снижались. Это в том числе касается промышленных и драгоценных металлов.

Стоимость золота сегодня опустилась ниже круглой отметки $1700. Таким образом, котировки продолжают идти в сторону обозначенных ранее целей на $1660–1680. Допускаю, что спуск к этим отметкам может привести к торможению волны распродаж драгметалла. А это способно спровоцировать отскок в акциях золотодобывающих компаний, в первую очередь в Полиметалле, бумаги которого выглядели заметно слабее Полюса.

Рост доллара и доходности гособлигаций обеспечил продолжение коррекции на американском рынке акций. Вновь хуже остальных выглядел сектор высоких технологий, поскольку ориентированные на активный рост компании более уязвимы перед высокими процентными ставками. Nasdaq Composite опустился на 2,1%.

Рынкам не понравился комментарий главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что он ожидает некоторого инфляционного давления в ближайшее время. И хотя Пауэлл добавил, что этого давления, вероятно, будет недостаточно, чтобы подтолкнуть центральный банк к повышению процентных ставок, инвесторы начали нервничать.

По индексу S&P 500 техническая картина негативная. Два импульса роста полностью распроданы. Каждый новый локальный минимум и максимум в последние недели оказывается ниже предыдущего. Следующая зона потенциального торможения находится около 3665–3695 п.

В фокусе

Сбербанк (-1,2%). Итоговый результат четверга мог бы быть гораздо лучше, если бы не вечернее ухудшение внешнего фона. Компания опубликовала уверенный финансовый отчет за 2020 г. Герман Греф отметил, что банк чувствует себя комфортно и можно предложить набсовету тот же самый размер дивидендов на акцию, который выплачен за 2019 г. (18,7 руб.). Это 56,2% чистой прибыли. В базовом сценарии инвесторы ждали 50% прибыли или 16,8 руб.

МТС (+1%). Компания представила неплохие результаты за IV квартал 2020 г. Дивиденды на акцию по итогам 2021 г. будут выше выплат за 2020 г. Это умеренно позитивный момент, хотя масштабы увеличения могут быть незначительными. Благодаря проведенному в 2020 г. buyback количество акций в обращении снизилось. То есть теперь при той же самой сумме, направляемой на дивиденды, выплаты на акцию могут вырасти. МТС остается сильной дивидендной фишкой, которая интересна многим консервативным инвесторам.

Юнипро (+2,4%). Компания опубликовала результаты на уровне консенсус-прогноза. В годовом сопоставлении выручка и EBITDA замедлились на фоне слабости цен на электроэнергию на спот рынке. В I квартале динамика может незначительно улучшиться. В то же время главным инвестиционным фактором в кейсе Юнипро остаются дивиденды, и в этом смысле представляет интерес комментарий менеджмента. При успешном вводе в эксплуатацию третьего энергоблока Березовской ГРЭС (планируется в I полугодии) компания сможет генерировать достаточный денежный поток для выплаты повышенных дивидендов, что будет позитивно для акций компании. По текущим ценам дивдоходность на горизонте 12 мес. может вырасти до 11%.

ГМК Норникель (-4,9%). Акции ожидаемо остаются под давлением. Причем снижение проходит на огромных оборотах. Неопределенность по поводу перспектив восстановления работы на аварийных рудниках сдерживает котировки. Локальные отскоки на фоне перепроданности возможны, однако о формировании устойчивого восходящего тренда можно будет говорить лишь при появлении какой-то ясности по поводу последствий подтопления рудников. Вслед за Норникелем и падением цен на алюминий распродажа затронула и акции Русала (-4,1%).

Ozon (-5,9%), Яндекс (-3,5%), Mail.Ru (-3,5%). Из-за ускоренного снижения Nasdaq Composite российские акции высокотехнологичного сектора демонстрируют аналогичную динамику, выглядя существенно хуже рынка. При продолжении коррекции на рынке США эти эмитенты могут остаться под давлением.

Среди корпоративных событий в пятницу ожидается публикация финансовых результатов за 2020 г. по МСФО у следующих компаний: Московская биржа, Мосэнерго, ТМК.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются в основном на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,15%, нефть Brent в плюсе на 1,3% и находится около уровня $67,6.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет немного ниже уровня закрытия четверга. В лидерах могут быть акции нефтяников.