Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается неоднозначный. Цены на нефть продолжают повышение этой недели, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг, после повышения в начале сессии, завершились снижением трех основных индексов на 1,1-2,1% во главе с высокотехнологичным сектором. Рынок, таким образом, повторил сценарий сессии среды. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла не смогло стабилизировать настроения – руководитель регулятора хоть и обратил внимание на рост доходностей на долговом рынке, но не дал намеков на возможность их регулирования. Доходность казначейских 10-летних облигаций США тем временем стремилась к 1,6% и находилась на максимумах с февраля 2020 года.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Основным событием дня для рынков станет отчет по занятости в стране за февраль, позитивные данные которого также могут негативно сказаться на рисковых активах.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который так и не смог закрепиться на положительной территории.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,7%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1%. Инвесторы ждут развития событий на западных площадках, продолжая сдержанную фиксацию прибыли.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1,5% после скачка наверх более чем на 4% накануне. Котировки достигли пиков с января прошлого года, поднявшись выше 67 долл и 65 долл соответственно, после того как ОПЕК+ и Саудовская Аравия неожиданно решили сохранить текущие ограничения по нефтедобыче на апрель, опасаясь новой дестабилизации рынка. Производство в связи с сезонными факторами было позволено нарастить лишь России и Казахстану (на 130 тыс и 20 тыс баррелей в день соответственно). Ближайшими целями движения цен после такого решения могут стать максимумы января прошлого года 70,27 долл и 65,65 долл соответственно.

События дня

• производственные заказы Германии в январе (10.00 мск)

• ключевой отчет о рынке труда США в феврале (16.30 мск)

• финансовые результаты Мосбиржи, Мосэнерго, ТМК, Globalports за 2020 г по МСФО

• финансовые результаты Сбербанка за февраль 2021 г по РСБУ

• квартальные результаты Allianz

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг не показали значительных изменений и пытались вернуться к отметкам 3415 и 1455 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На рынке продолжается консолидация в диапазонах 3350-3450 и 1420-1480 пунктов, которые могут остаться актуальными и по итогам недели. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3350-3460 пунктов.

Рубль накануне вечером перешел к ослаблению против доллара и евро после сообщений о возможном расширении западных санкций против РФ. Пара доллар/рубль стремилась в район 75 руб, при закреплении выше которого может продолжить повышение к 75,40 руб. Ближайшая поддержка расположена у 74 руб. Пара евро/рубль отступила от минимума с сентября прошлого года 88,38 руб и поднялась к 89,50 руб. Преодоление последней отметки откроет дорогу к движению в район 90,50 руб.

В начале основной сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, получат поддержку от более высоких нефтяных цен, в связи с чем могут пытаться выйти в сдержанный плюс. Новости о возможном ужесточении уже объявленных западных санкций против РФ и продажи на зарубежных площадках, однако, будут ограничивать рост. Под повышенным давлением могут оказаться и бумаги золотодобытчиков: котировки драгоценного металла закрепились ниже 1700 долл/унц и расположены на минимуме с июня прошлого года на фоне укрепления доллара и более высокой доходности гособлигаций США.