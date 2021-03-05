Сектор российских еврооблигаций: доходность UST-10 в диапазоне 1,5-1,6%. Распродажи на рынке UST вчера продолжились после того, как глава ФРС Джером Пауэлл не смог предоставить каких-то обнадеживающих комментариев, на которые так надеялись инвесторы, относительно конкретных действий по снижению долгосрочных процентных ставок. В общем, рынки, как представляется, настроены на дальнейший рост доходностей базового актива, что, естественно, не добавляет оптимизма инвесторам в дальние российские евробонды.

Сектор ОФЗ: отраслевой индекс показал наибольший дневной прирост с 5 ноября 2020 года. Мягкие санкции от новой администрации США и планы Минфина РФ сократить программу окрылили покупателей на рынке ОФЗ. Индекс гособлигаций подрос на 0,52%. Надо заметить, что снижение программы заимствований выглядит логично с учетом растущей как на дрожжах рублевой цене на нефть, в результате чего Россия уже этот год может завершить с профицитом бюджета.