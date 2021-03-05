Прогноз по курсу валют
Нефть, показавшая снижение в начале месяца, всю эту неделю вновь росла в цене и в итоге превысила уровень конца месяца, достигнув отметки в 68 долларов за баррель марки Brent. Сейчас «черное золото» торгуется чуть ниже этого уровня.
Рубль слабо отреагировал на рост нефти, оставшись в диапазоне 74-75 рублей за доллар. Пока ситуация на рынке не предвещает для российской валюты серьезных колебаний.
Доллар укрепился к евро на 2% на фоне выступления главы ФРС США и его заявлений о продолжении в стране мягкой денежно-кредитной политики, не смотря на увеличение инфляции. В результате чего наблюдается небольшое снижение стоимости евровалюты.
На российском рынке по длинным ОФЗ доходность отошла от 7% годовых, до 6,95 п.п. По коротким ОФЗ также наблюдается небольшой откат.
При сохранении текущих высоких цен на нефть каких-либо серьезных потрясений на финансовых рынках на следующей неделе не ожидается. Инвесторы позитивно реагируют на новости о регистрации новых вакцин от коронавируса. Информация как о новых санкциях, так и о ходе строительства «Северного потока – 2» уже «приелась» и в меньшей степени влияет на настроение инвесторов.
Курс рубля к доллару на следующей неделе ожидается в диапазоне 74-75 руб./долл. Курс евро: 88,5-89,5 руб./евро.
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