После очередного усиления санкционных рисков накануне доллар в пятницу днем удерживал позиции, занятые вечером в четверг. Тем не менее дальнейшее продвижение американской валюты в сторону 75 руб. застопорилось, и к середине дня в пятницу доллар в целом демонстрировал изменение, близкое к нулю.

Заметный вклад в сдерживание ослабления рубля на фоне усиления санкционных рисков вносят цены на нефть. В пятницу котировки марки Brent укреплялись на 2,4%, продолжая отыгрывать итоги заседания ОПЕК+ в виде отказа от увеличения добычи в апреле и продления ограничений по добыче Саудовской Аравии (1 млн б/с) еще на один месяц. В середине дня стоимость марки Brent была близка к отметке 68,5 долл. за баррель, а в целом с начала года цена на нефть прибавила в стоимости уже почти треть.

Вероятно, рост нефтяных котировок даже позволил бы сегодня рублю перейти к укреплению, если бы не рост индекса доллара на глобальных рынках и не очередная волна снижения аппетита к риску на развивающихся рынках. Так, индекс доллара в пятницу поднимался на максимуме до отметки в 92 пункта, где в последний раз находился в самом начале декабря прошлого года. Спрос на американскую валюту на глобальном рынке по-прежнему поддерживается ростом доходностей американских гособлигаций на фоне усиления инфляционных рисков в США. Соответствующим оттоком капитала реагируют и развивающиеся рынки, чьи валюты в пятницу преимущественно торгуются в красной зоне.

Отметим, что пока инфляционные риски в США и новые санкционные угрозы представляются более «долгоиграющими» факторами, чем текущий взлет нефтяных котировок. В ближайшее время цены на нефть могут попытаться протестировать отметку в 70 долл. за баррель, однако не исключено, что после этого скорректируются, открыв-таки дорогу USD на уровень 75 руб. и выше.