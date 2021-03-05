Рубль на утренней сессии укреплялся в моменте до 74,135 за доллар, но днём смотрелся несколько слабее. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5100 рублей, что по меркам современной истории говорит о сильной недооценённости рубля. Ставки MosPrime снизились до 4,23% на день, 4,39% на неделю и 4,67% на месяц. На динамику рубля явное влияние оказывает новая волна санкционной риторики США и Великобритании. Вашингтон планирует подготовить новый пакет рестрикций, включая меры против крупных бизнесменов и российский государственный долг, если РФ не задекларирует и не ликвидирует химическое оружие. Впрочем, сложно что-либо декларировать, если его уже нет с 2017 года, а вот в США оно до сих пор не уничтожено. В любом случае, новое весеннее обострение нелюбви к РФ продолжит оказывать влияние на курс рубля. В этом плане дорогая нефть также не помогает, поскольку предполагает увеличение закупки валюты в рамках бюджетного правила. Однако, справедливости ради, отметим то, что AUD слабел более чем на 0,7% против доллара США, а NZD терял более 0,8%. Сам индекс доллара поднимался на 0,3% выше 91,90 пункта. Вероятно, что без очередного роста санкционных рисков рубль смог противостоять доллару за счёт дорогой нефти. Однако и при текущем раскладе Минфин может скорректировать программу заимствований на текущий год в сторону сокращения, так как бюджетный дефицит может неожиданно самоликвидироваться благодаря дорогой нефти и слабому рублю. К мск:

USD-RUB – 74,51 (-0,25%),

EUR-RUB – 88,95 (-0,55%),

EUR-USD – $1,194 (-0,26%),

GBP-USD – $1,382 (-0,5%),

USD-JPY – 108,35 (+0,39%).