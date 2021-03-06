2020 год оказался очень показательным для всех участников рынка жилья. С одной стороны — пандемия, продолжение санкций, падение доходов населения, все говорило о том, что еще немного и цены начнут существенно падать. С другой стороны — ослабление рубля, льготная ипотека и ажиотажный спрос на жилую недвижимость во второй половине года привели к росту цен значительно выше ожидаемых параметров.

Чего же ожидать от рынка жилой недвижимости в 2021 году? Во-первых, не стоит надеяться на существенную корректировку цен в сторону уменьшения — программа льготной ипотеки на новостройки, ставшая триггером ажиотажного спроса в прошлом году, будет действовать до 1 июля. Поэтому несмотря на снижение отложенного спроса, желание заскочить в последний вагон, все-таки будет стимулировать многих россиян совершить покупку жилья. При этом не исключено, что правительство может продлить эту программу — как на всей территории страны, так и в отдельных регионах, испытывающих существенные проблемы с обновлением жилого фонда.

Кроме того, текущая ключевая ставка ЦБ РФ позволяет банкам предлагать ипотечные продукты под достаточно низкие проценты. Так средняя ставка по ипотеке на вторичном рынке жилья за 2020 год составила 8,34%, а уже в январе этого года она приблизилась к 8%.

Новые правила реализации прав по ДДУ с использованием эскроу-счетов и необходимостью привлекать средства банков вместо средств дольщиков также являются существенным фактором, не дающим ценам на жилье существенно снижаться. Поскольку эти меры увеличивают издержки застройщиков и вымывают со строительного рынка мелких игроков.

Уменьшение ставок по депозитам, которое заставило частных инвесторам искать альтернативу банковским вкладам и приобретать недвижимость под сдачу в аренду, также снизило возможность снижения цен на жилье в ближайшее время. Сюда же можно отнести и внешние стресс-факторы — связанные с пандемией нестабильность и риск неопределенности, которые традиционно обеспечивали рост спроса на активы в сфере недвижимости, поскольку таковые ментально являются наиболее надежным способом сохранения средств.

Наиболее вероятный сценарий — в условиях отсутствия существенных кризисов в 2021 году рост цен сохранится до середины года, затем его темп начнет снижаться на фоне уменьшения спроса и составит 6-8% в целом по году. При этом не стоит ожидать значительного снижения цен, хотя это возможно в отдельных регионах и сегментах. В условиях высокой инерции рынка недвижимости первой реакцией застройщиков будет выжидательная позиция, когда продавцы жертвуют количеством сделок, чтобы сохранить достигнутый уровень цен. Ранее мы уже неоднократно наблюдали подобный сценарий.