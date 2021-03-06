Центробанк радует новыми исследованиями. Вдогонку к «Индексу Оливье», который ЦБ публикует перед Новым годом, показывая изменение цен на продукты «для каждого», появился «Индекс блинов». Стоимость приготовления символа Масленицы рассчитали по ГОСТам и сравнили с ценами прошлого года. Получилось, что за последние 12 месяцев цена стопки блинов для семьи из четырех человек выросла на 3,1% для жителей Москвы, на 3,5% — для жителей Подмосковья. Дальше идут надстройки, зависимые от начинки блинов и прочего, но тут вариативность бесконечна, от сгущенного молока до икры.



В том, что «блинная» инфляция отстает от продовольственной, нет ничего удивительного, ведь компонентов в индексе не так много, основной частью продукты приобретаются в большой фасовке и используются не один раз.



В наблюдениях ЦБ видно, что блины подорожали за счет увлечения стоимости сахара и муки. Сахар действительно был очень волатильным продуктом в прошлом году, его цена перемещалась от 16 руб. до 40 руб. за килограмм с постоянными сложностями и скандалами, но российские власти нашли вариант не допустить роста цены тут: они зафиксировали цены. Естественно, что как рыночный механизм «заморозка» совершенно неэффективна, но цель у властей другая. Мука выросла в цене и продолжает дорожать на фоне роста стоимости зерна на мировом рынке.



Проблема с ростом продовольственных цен пока и реакционная, и сезонная. Реакционная, потому что цены на отдельные продукты и сырье растут вследствие реакций на те или иные события, как, например, удорожание специй и консервантов (мясная продукция), кормов для скота (молоко, молочные продукты и т.д.), бананы (неурожай у основных российских поставщиков) и прочее. Сезонная история — это рост цен на картофель, морковь, лук, то есть на те продукты, сезонный урожай которых почти полностью «съеден», а новый еще не поступил. Вакуума предложения тут, естественно, нет, спрос перекрывается импортом, но и здесь тоже присутствует момент роста цены. К началу марта недельная инфляция на плодоовощную продукцию росла в среднем на 0,4%.



Уже сейчас продовольственная инфляция насчитывает порядка 6-6,5%, реальная составляет около 15%. По итогам года продовольственная инфляция может оказаться в пределах 10-20%. Это много, особенно если учесть, что реальные располагаемые доходы населения давно не растут.