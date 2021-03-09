Вчера индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets закрыл день с понижением —2,69% на уровне 52,38. Никакой паники по этом поводу нет – просто пробита ключевая поддержка 53 и в связи с этим надо осторожно относится к стратегии покупки российских акций "широким фронтом". "Быки" на развивающихся рынках показали свою слабость. Бразильский фондовый индекс Bovespa упал на 3,98% — один день падения перекрыл три дня роста. И тут "быки" показали свою слабость. При этом надо понимать, что в первые два месяца этого года никакого паления российских индексов мы не наблюдаем – идет боковая динамика (спасают высокие цены на нефть). Но если индекс МосБиржи пробьет вниз повышательный тренд на 3350 и горизонтальную поддержку 3268 это будет сигнал, что боковая динамика сменится понижательной. Маржинальные "длинные" позиции в этом случае лучше закрыть. Сегодня индекс развивающихся рынков показывает небольшой рост, но отметка 53, к сожалению, уже пробита и настроение у инвесторов испорчено.

Американский высокотехнологичный индекс NASDAQ закрыл день со снижением 2,41%. Зачем покупать акции сектора технологий США мне непонятно. Согласно оценкам американских аналитиков, прибыль в финансовом, и промышленном секторах в 2021 году вырастет на 23% и 72% соответственно. Для технологических компаний рост составит всего лишь 15%. Акции компании Zoom Video Communications, Inc. (ZM) упали на 7,85%. При этом надо отметить, что эта компания развивается успешнее конкурентов. Все компании этого сектора находятся под сильным давлением, к примеру акции TDOCTeladoc Health, Inc. снизились на 6,87%. Телемедицина это замечательно, но сейчас наступает время пойти к врачу и поставить реальную пломбу а не виртуальную. На днях президент США Джо Байден заявил, что к концу мая у США будет достаточно доз вакцины против коронавируса, чтобы привить каждого взрослого в стране. Люди будут по-прежнему продолжать использовать программное обеспечение для видеоконференцсвязи Zoom и Teladoc, но масштабы использования сократятся. Жизнь входит в привычную колею. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в понедельник, что новый пакет помощи президента Джо Байдена в размере 1,9 триллиона долларов предоставит достаточно ресурсов для "очень сильного" восстановления экономики США.

В понедельник цена на нефть марки Brent выросла выше 70 долларов за баррель, после того, как были запушены дроны и ракеты в объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. Затем стало известно, что объекты не пострадали и нефтяные цены откатились вниз. Сегодня нефтяные цены растут, но на уровне выше 70 долларов образовалась "бычья ловушка". Внимательно смотрим за развитием ситуации. Разрушительные зимние заморозки в Техасе и других частях южной части Соединенных Штатов прошли, угрозы поставкам нефти нет, а с другой стороны мировая экономика восстанавливается. Если следовать логике теханализа, то открывать «короткие» позиции по нефти марки Brent можно будет после пробития вниз поддержки 67,5. Но я бы вообще и не пытался играть на понижение нефти. В момент восстановления экономики после пандемии это не самая перспективная тема. Еще летом прошлого года специалисты Shell прогнозировали цены на нефть марки Brent в этом году в среднем 40 долларов и 50 долларов в 2022 году. А сейчас этот прогноз кажется фантастически медвежьим.

Сегодня биржи в Азии приостановили снижение, индекс отечественных акций MSCI Russia ETF (ERUS) закрыл вчера день с понижением 1,28%. Нас спасает от обвала отсутствие высокотехнологичных "пузырей" на рынке акций и высокие цены на нефть. Жду умеренного снижения рынка при открытии примерно на 0,6%.