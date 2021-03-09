МТС вчера представила свои финансовые результаты за 4К и 2020 г. Компания показала несколько противоречивую динамику относительно консенсуса: выручка оказалась на 2% выше прогнозов, а скор. OIBDA на 4% ниже. При этом менеджмент группы сообщил об увеличении дивидендов на акцию в текущем году и возможности скорого начала нового обратного выкупа, что создало позитивный фон. Прогноз на 2021 г. предполагает рост выручки и OIBDA не менее 4% г/г и капитальные затраты на уровне 100-110 млрд руб. Прогноз по выручке и OIBDA выглядит заметно более позитивным, чем тот, что был дан на 2020 г. При достаточно быстром восстановлении туризма и открытии границ, итоговые результаты потенциально могут оказаться еще лучше. Ожидаемый CAPEX превышает показатели прошлого года на 3-13 млрд руб., что является следствием изменения валютного курса, необходимости выполнения регуляторных требований, а также инвестиций в развитие экосистемных продуктов и цифровых сервисов. МТС продолжает демонстрировать одни из лучших результатов в секторе и обеспечивать высокий возврат инвестиций акционерам.

Выручка группы в 4К увеличилась на 7,4% г/г до 133,7 млрд руб. с учетом деконсолидации NVision. Наибольший вклад в рост выручки группы обеспечила динамика основного сегмента мобильной связи в России. Выручка подразделения увеличились на 6,4% г/г, а ARPU продемонстрировала рекордный рост за последние годы в 7,2% г/г благодаря смягчению эффекта от потери роуминговых доходов, повышению тарифов в начале года и росту пользования услугами компании. Абонентская база в России увеличилась еще на 300 тыс. относительно предыдущего квартала, что свидетельствует о постепенном восстановлении рынка. Вероятно, МТС вновь продемонстрирует лучшую динамику мобильной сервисной выручки по итогам квартала среди операторов «большой тройки». Экосистемные продукты постепенно проникают в абонентскую базу, и уже более 7 млн абонентов (около 9% абонентов в России) по итогам года использовали два и более сервиса МТС. Приложение Мой МТС достигло MAU в 24 млн пользователей (31% абонентов в России). Число подписчиков платного ТВ выросло на 44% г/г, до 6,6 млн. Более высокое проникновение экосистемы позволяет снижать отток абонентов и наращивать ARPU. По данным компании, для абонентов, которые пользуются услугами мобильной связи и дополнительным продуктом, отток может быть в 1,5 раза ниже, а для тех, кто использует три и более сервисов, отток снижается в 3 раза.

В сегменте фиксированной связи рост составил 5,3% г/г, что немного опережает наш прогноз. Выручка МТС Банка выросла всего на 2,5% г/г против увеличения на 15,5% г/г в предыдущем квартале. Частично это связано с замедлением роста кредитного портфеля из-за эффекта высокой базы, хотя совокупные активы банка все равно увеличились на 20,9% г/г, а портфель розничных кредитов на 29,7% г/г. В среднесрочной перспективе МТС может вновь докапитализировать банк для обеспечения дальнейшего роста. Предполагаемый размер вливания может оказаться меньше предыдущего, который составил 5 млрд руб.

Облачный бизнес оператора увеличился на 25% г/г в 4К и в 2020 г. МТС стал игроком номер два на рынке IaaS после Ростелекома.

Продажи оборудования увеличились в 4К на 15,6% г/г, даже несмотря на выбытие более 600 салонов в этом году. Во многом это стало следствием впечатляющего роста интернет-продаж на 136% г/г. Доля онлайн-продаж в структуре доходов от реализации оборудования составила 31% против 22% в предыдущем периоде и 15% годом ранее. Пока планов по дополнительной оптимизации розничной сети не оглашалось и, возможно, группа ожидает дополнительных шагов от конкурентов.

Скор. OIBDA МТС увеличилась на 1,3% г/г, до 52,5 млрд руб. и показатель заметно не дотянул до нашего прогноза и консенсуса. В частности, почти нулевую динамику относительно сопоставимого периода прошлого года показала OIBDA в России. При этом результаты компании полностью соответствовали данному ранее прогнозу по году с ожидаемым ростом OIBDA от 0 до 2% г/г. На динамику показателя негативно влияли как эффект от выбытия высокомаржинальных роуминговых доходов, так и дополнительные резервы МТС Банка.

Свободный денежный поток за год без учета единоразовых факторов сократился на 12 млрд руб. по сравнению с 2019 г., что в основном связано с увеличением капитальных затрат и выбытием денежных потоков от проданного украинского подразделения. Капитальные затраты по итогам года без учета покупки лицензий выросли на 6 млрд, до 96,9 млрд руб., в силу ослабления курса национальной валюты и дополнительных инвестиций в сеть при резком росте трафика.

Согласно заявлениям менеджмента, группа может выплатить более 29,5 руб. на акцию дивидендов в текущем году, даже несмотря на ожидаемое увеличение капитальных затрат. Во многом это возможно благодаря выкупам собственных акций и уменьшению количества бумаг в обращении. По нашим расчетам, МТС способна заплатить 30,5 руб. на акцию (около 9,5% доходность) без значительного увеличения общей суммы относительно предыдущих периодов. Также компания может уже в скором времени объявить о запуске новой программы buyback. Мы пока закладываем консервативные предпосылки и полагаем, что выкуп составит около 10 млрд руб. против 15 млрд руб. в прошлом году. Реализация такого выкупа, потенциально, также позволит увеличить дивидендные выплаты в будущем еще на 0,5-1 руб./акц. Текущий год последний для действующей дивидендной политики и новая должна будет рассматриваться весной 2022 г.