Обстановка на мировом финансовом рынке продолжает оставаться неопределенной, и за вчерашний день принципиально не изменилась. Торги в Америке проходили волатильно из-за опасений роста инфляции. Подтолкнуть рост цен вполне может выделение 1,9 трлн долларов, соответствующий законопроект утвердил в воскресенье Сенат США.

Вчера американские индексы закрылись разнонаправленно, сегодня с утра фьючерсы на них торгуются в уверенном более чем полупроцентном плюсе. Так что откроемся мы скорее всего небольшим ростом, но это не сигнал к активизации покупок. Рынок будет оставаться высоковолатильным, и тем, кто не любит или не умеет спекулировать, лучше не предпринимать никаких действий.

Для более рисковых инвесторов основной загадкой сегодня будет «Норильский Никель». После обновления исторических максимумов бумаги компании рухнули более чем на 20%. В том числе за прошлую неделю ГМК потеряла 5,3% капитализации. Прошлую неделю акции закрыли вблизи сильной поддержки 22 тыс руб. При этом бумага краткосрочно сильно перепродана.

Сегодня ждем сообщения менеджмента компании, насколько серьезны для бизнеса будут последствия подтопления двух рудников. Если оценки окажутся удовлетворительными, акции ГМК могут сильно, процентов на 7-8, отскочить.

Вторая интересная идея – акции Сбера, которые в начале прошлой недели пробили «восходящий треугольник», а в конце недели – протестировали сверху вниз отметку 273 руб, которая ранее была сопротивлением. Таким образом, сейчас наблюдается хорошая техническая картина для продолжения роста Сбера, целью которого является район 290 руб.

С большой осторожностью стоит относиться к бумагам нефтянки и металлургов. В последние дни резко укрепляется курс доллара к основным мировым валютам, что давит на цены сырьевых активов. Нефть, правда, пока еще держится высоко, но коррекция по нефти – дело лишь времени.

Наблюдаемый сегодня с утра небольшой отскок по паре евро-доллар и дорожающая нефть поддержит рубль, который вчера на малоликвидном без Московской биржи рынке форекс отторговался без особых изменений. Однако поводов для значимого укрепления рубля нет. При любом санкционном негативе или ухудшении внешнего фона пара доллар-рубль вновь начнет тестировать на прочность верхнюю границу боковика на уровне 74,7. После ее пробоя первой целью девальвации российской валюты станет район 76.