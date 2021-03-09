Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста вновь стали акции НОВАТЭКа (+7,02%) и других гигантов нефтегазового сектора. В списке аутсайдеров остался Ozon (-7,73%). Примечательно, что это произошло за два дня до начала торгов бумагами Fix Price, который оценен на IPO в $8,3 млрд. Пара USD/RUB на больших оборотах колебалась в диапазоне 74-75. Ослаблению рубля под влиянием внешнеполитических новостей препятствовал рост цены на нефть до $69за баррель.

Ростелеком (-0,23%) отчитается по МСФО. Прогнозы предполагают консолидированную выручку на уровне 525 млрд руб. при EBITDA в объеме 190 млрд руб. и прибыли в сумме 30 млрд руб. Оператор может выплатить половину прибыли в виде дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ввиду комфортной долговой нагрузки. Не исключены комментарии менеджмента по поводу планов относительно IPO Tele2.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Рынок будет отыгрывать итоги торгов на зарубежных площадках за понедельник. Если цена на нефть пробьет отметку $70 за баррель, в лидеры роста способны выйти бумаги нефтегазового сектора. Снижение, вероятно, продолжат бумаги потребительского сектора. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,5-74,5. Ориентир для индекса Мосбиржи: 3340-3400 пунктов.