Первый торговый день недели в США сложился весьма показательно. Ротация из секторов «сидим дома» в открытую экономику продолжилась. Секторы технологий (-2,46%) и коммуникаций (-1,46%) оказались под давлением, а вот спросом пользовались материалы (+1,29%), финансы (+1,29%) и промышленность (+1,05%). Аналогичное противостояние наблюдается при рассмотрении лидеров роста и падения. К примеру, в составе Dow Jones худший результат у Apple Inc. (-4,17%), Microsoft Corp. (-1,82%) и Intel Corp. (-1,46%), а вот самыми сильными были Walt Disney Co. (+6,27%), Cisco Systems Inc. (+2,72%) и Walgreens Boots Alliance Inc. (+2,71%). Росту бумаг Walt Disney Co. способствовали новости о том, как Калифорния планирует открывать развлекательные парки. Ротация в цикличные сектора также происходит на фоне больших надежд на возвращение экономики к нормальному функционированию. В Goldman Sachs полагают, что безработица упадёт до 4,1% уже к концу 2021 года. Центр по предупреждению и профилактике инфекционных заболеваний сделал заявление о том, что люди, получившие весь цикл вакцинирования, могут безопасно встречаться внутри помещений без масок. Всё это радует по поводу обычной экономики, но в технологиях происходит довольно жёсткая фиксация прибыли. Бумаги Apple за месяц подешевели на 15%, а Tesla почти на 35%. Ранее столь любимая инвесторами бумага Zoom Video провалилась за месяц на 24%, а сам индекс NASDAQ потерял 10%. С позиции доходностей больших сюрпризов не произошло. Ещё в пятницу доходность по 10-летним бумагам подскочила выше 1,6%, но в начале новой недели ситуация, похоже, стабилизировалась. Сложно говорить об обратном движении, поскольку даже ФРС не испытывает беспокойство. В какой-то мере подобная ситуация даже является более здоровой, чем прежняя, поскольку возникает конкуренция доходности без риска и идей на рынке акций за капитал инвесторов. По итогам дня:

DJIA — 31802,44 п. (+0,97%),

S&P 500 — 3821,35 п. (-0,54%),

NASDAQ — 12609,16 п. (-2,41%).