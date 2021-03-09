На этой неделе доходность 10-летних ОФЗ может стать выше 6,70% годовых
На прошлой неделе цены ОФЗ продемонстрировали восстановительный рост. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 14 б.п., до 6,65% годовых. Инвесторы с оптимизмом восприняли рост цен на нефть, снижение геополитических рисков, возможное сокращение программы заимствований РФ.
В то же время локальные гособлигации развивающихся стран на прошлой неделе и в начале этой оставались под давлением роста доходности UST-10 на 22 б.п. за неделю, до 1,57% годовых. Вышедшая на прошлой неделе статистика по увеличению занятости в США усилила ожидания быстрого восстановления экономики. Также инвесторы закладывают в цены принятие нового пакета бюджетных стимулов США на 1,9 трлн долл. В понедельник доходность 10-летних гособлигаций Бразилии выросла на 39 б.п., ЮАР – на 24 б.п., Колумбии – на 14 б.п., Индонезии — на 10 б.п.
Сегодня рублевые облигации вероятно будут отыгрывать рост доходности облигаций ЕМ, прошедший в понедельник. Также ускорение инфляции в РФ до 5,7% в феврале усиливает риски более раннего повышения ключевой ставки ЦБР. На этой неделе доходность 10-летних ОФЗ может вернуться в диапазон 6,70 — 6,80% годовых.
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