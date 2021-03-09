Российские акции после длинных выходных начнут торговую неделю преимущественно со снижения. По итогам понедельника американские индексы вновь выглядели слабо, сырьевые товары были под давлением из-за роста индекса доллара. Кроме того, индекс развивающихся стран MSCI EM вчера просел на 2,1%.

Котировки VanEck Vectors Russia (RSX), отражающего изменения российских депозитарных расписок, в понедельник снизились на 1,5%. Соответствующее падение можно было бы ожидать и по нашему долларовому РТС во вторник. Однако откат может быть чуть меньшим по причине сегодняшнего отскока фьючерсов на S&P 500 и нефть Brent.

Общий взгляд по индексу МосБиржи пока остается прежним. Ключевая зона поддержки расположена около 3320–3350 п. В случае спуска и уверенного закрепления ниже этих отметок новые уровни поддержки сместятся в сторону 3175–3195 п. Пока же рынок находится выше 3320 п. все еще актуальна среднесрочная растущая тенденция.

В последние дни наблюдается устойчивое укрепление американского доллара к другим ключевым мировым валютам. Утверждение Сенатом пакета стимулирующих мер на $1,9 трлн в воскресенье не сломило этот тренд. Доходности по гособлигациям США при этом остаются около максимальных значений последних месяцев, как и инфляционные ожидания.

По индексу доллара (DXY) сегодня достигнут первый ориентир роста в районе 92,4 п. На мой взгляд, цели этого движения еще выше. Потенциальная область торможения расположена лишь в области 94,3–94,75 п.

При реализации такого движения сырьевые товары могут оставаться под давлением. Для акций российских экспортеров это может сглаживаться за счет эффекта более слабого рубля. В качестве зоны сопротивления по USD/RUB в последние дни мы все время выделяем отметку 75. Однако при преодолении этого уровня далее цели сместятся сразу к 75,9–76.

На рынке нефти в понедельник котировки Brent в моменте переписали годовые максимумы, поднявшись к $71. Импульс роста был спровоцирован новостями об атаке хуситов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Однако во второй половине дня на фоне укрепления доллара и сообщений об отсутствии существенных последствий для саудовских объектов началась коррекция. Фьючерсы Brent опустились на 1,6% по отношению к пятничным уровням, вернувшись в район $68.

За океаном все более четко просматривается смена настроений инвесторов. Капитал перетекает из высокотехнологичного сектора в другие отрасли: коммунальные услуги, промышленность, финансовые компании, энергетику.

Так, в понедельник промышленный индекс Dow Jones прибавил 1%, тогда как технологичный Nasdaq Composite упал на 2,4%. Очевидных причин для остановки этой глобальной ротации пока не наблюдается.

В России так называемые "акции роста" начнут неделю среди аутсайдеров. Хуже рынка могут выглядеть бумаги Ozon, Яндекса, Mail.ru Group, TCS Group.

Среди корпоративных событий сегодня ожидается публикация отчетов Ростелекома и МосЭнерго за 2020 г. по МСФО.

Одним из ключевых событий недели станет завтрашнее IPO компании Fix Price. Бумаги были оценены очень высоко, уверенности в устойчивом и продолжительном подъеме после размещения нет. Покупка сопряжена с повышенными рисками.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу преимущественно снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,5%, нефть Brent в плюсе на 0,2% и находится около уровня $68,3.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть ниже уровня закрытия пятницы.