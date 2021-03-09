Внешний фон на открытии торгов вторника складывается неоднозначный. Цены на нефть стабильны после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках если не считать высокотехнологичного сектора преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, когда российский рынок был закрыт на праздники, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0,5-2,4%. Наиболее слабо по-прежнему чувствовал себя высокотехнологичный сектор, который официально вошел на коррекционную территорию, показав падение на 10% с февральского пика. Доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжает рост и превысила 1,6%. Индикатор Dow Jones Industrial Average при этом достиг рекордного уровня после того, как Сенат одобрил пакет экономического стимулирования Байдена в объеме 1,9 млрд долларов. Во вторник голосование по пакету стимулирующих мер должно пройти в палате представителей.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром растут примерно на 0,6%. Вторник ожидается очередным спокойным с точки зрения макроэкономической статистики днем, в связи с чем повышенное внимание к долговому рынку, вероятно, сохранится.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 2,5%. Инвесторы с оптимизмом смотрят на среднесрочные перспективы региональной экономики, хотя макроэкономическая статистика в период частичных локдаунов продолжает указывать на слабые места. Так, промышленное производство Германии в январе неожиданно упало на 2,5% м/м (ожидалось +0,2%) после роста на 1,9% месяцем ранее.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 прибавил 1%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%. Китайские индексы снижаются в пределах 1,5%. Понижательное давление в регионе испытывают высокотехнологичные акции.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются в пределах 0,5% после падения примерно на 2% накануне. Котировки в понедельник достигли новых многомесячных пиков, поднявшись выше 70 долл. и 67,50 долл. соответственно на фоне сообщений об атаках йеменских беспилотников на нефтяные объективы Саудовской Аравии на выходных. Тем не менее позже в королевстве заявили, что нефтедобыча не была нарушена, что привело к коррекции перекупленных фьючерсов. Ближайшие поддержки для цен расположены у 67,50 долл. и 64 долл. соответственно. По ходу недели нельзя исключать дальнейшей фиксации прибыли на рынке в рамках коррекции.

События дня:

• торговый баланс Германии в январе (10.00 мск)

• пересмотренный ВВП еврозоны в 4-м кв. 2020 г. (13.00 мск)

• ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти

• финансовые результаты Ростелекома по МСФО за 4-й кв. и весь 2020 г.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу завершили торги без единой динамики, оставаясь в диапазонах 3350-3450 и 1420-1480 пунктов. На рынке продолжается консолидация с сохранением среднесрочного восходящего тренда, который обеспечивает поддержку и краткосрочным "быкам". Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3370-3460 пунктов.

Рубль в пятницу укрепился на 0,5-1% против доллара и евро, получая поддержку от высоких цен на нефть. Пара доллар/рубль продолжает торговлю между 73-75 руб. Американская валюта на международном рынке, тем временем, поднялась к максимумам с ноября прошлого года. Пара евро/рубль остается у минимумов с сентября прошлого года, в районе 88,50 руб., и получает дополнительную поддержку от слабости евро на рынке Форекс.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, попытаются выйти в плюс вслед за покупками на зарубежных площадках, в то время как рубль и нефтегазовые бумаги окажутся под понижательным давлением в связи с коррекцией цен на "черное золото". На рынке рисковых активов сохраняется некоторая неопределенность, а высокотехнологичные акции продолжают падение, что, впрочем, на данный момент не слишком важно для отечественных активов. Нефтяные цены, тем временем, в ближайшие дни могут быть подвержены развитию нисходящей коррекции с очередных пиков, что было бы негативно для нефтегазовых эмитентов и рубля (в особенности против доллара).