В течение многих лет покупка акций крупных технологических компаний была самым простым и работающим подходом к инвестированию. Такие бумаги по темпам роста опережали традиционные сектора экономики.

Однако с появлением вакцины от коронавируса и недавним ростом доходностей государственных облигаций, прежние стратегии инвестирования перестали работать. Ниже на графике видно, что наиболее прибыльными сделками теперь стали покупки акций небольших компаний (Russell 2000) и акций стоимости – бумаги фундаментально недооценённых компаний.

Вместе с тем высокотехнологичный индекс Nasdaq теряет привлекательность (см. второй график выше). Сильное падение претерпел и ETF MTUM, который следует так называемой импульсной стратегии – покупка акций, которые устойчиво росли некоторое время до этого (как правило, это и были акции крупных технологических компаний).

Индекс широкого рынка S&P 500 продолжает откатываться, поскольку наибольший вес в нём приходится на сектора IT (26,7%). При этом внутри рынка лучше всех себя чувствуют как раз акции стоимости из традиционных секторов экономики: с начала года сектор энергетиков прибавил 37,7%, финансовых компаний – 13,5%, промышленных – 4,3%. С другой стороны, наиболее пострадавшие сектора рынка – это акции производителей товаров каждодневного спроса (-6,4%), товаров выборочного спроса (-5,8%) и сектор IT (-5,6%).

Вместо покупки акций крупных технологических фирм инвесторам следует присмотреться к более «скучным» отраслям экономики и отдать предпочтение традиционным видам бизнеса, хотя бы на время резкого роста доходностей бондов и коррекции Nasdaq. Однако в дальнейшем, когда акции IT-компаний остановят снижение, инвесторам представится хорошая возможность для покупки на долгий срок.