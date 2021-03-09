Цены на нефть развернулись вниз после достижения $70
Цены на нефть начали неделю с импульса роста, в рамках которого котировки Brent поднимались в район $71. Рост во многом был спровоцирован сообщениями о военных ударах хуситов по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. Однако подъем оказался скоротечным. В результате атак никто не пострадал, ущерб имуществу также не был нанесен, сообщили в Минэнерго страны — уже к завершению сессии фьючерсы опустились на отрицательную территорию.
Дополнительным фактором давления на нефтяные цены и на все сырьевые товары в целом выступает устойчивое укрепление американского доллара относительно ключевых мировых валют.
По индексу доллара (DXY) сегодня достигнут первый ориентир роста в районе 92,4 п. На мой взгляд, цели этого движения еще выше. Потенциальная область торможения расположена лишь в области 94,3–94,75 п., что способно поддержать волну коррекции в нефти.
По Brent каких-то существенных уровней поддержки нет вплоть до $62–63, однако фаза снижения пока еще до конца не оформлена. Уже сегодня с утра наблюдается попытка отскока. В случае повторного возврата выше $70 восходящий тренд может быть продолжен.
Также добавляет поддержки тот факт, что Сенат США на выходных одобрил законопроект о стимулировании экономики на $1,9 трлн, который, как ожидается, поддержит спрос на топливо по мере подъема экономики.
В то же время отметим, что рынок нефти остается в глубокой бэквордации. Разница в цене ближайшего контракта Brent и фьючерсов с поставкой через 12 месяцев держится около максимального за семь лет уровня — $6,5. То есть на горизонте года участники рынка ждут нефть на 9% ниже текущих значений. Столь глубокая бэквордация отчасти обусловлена эффектом от хеджирования, когда крупные компании страхуются на срочном рынке от рисков снижения цен в будущем.
Вечером американский институт нефти (API) опубликует еженедельную статистику по запасам нефтепродуктов в США.
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