Движение индекса, номинированного в долларах долга ЕМ, к своим уровням, которые отмечались накануне начала пандемии, выглядит вполне логичным, принимая во внимание картину на рынке базового актива, где рост доходности средне- и долгосрочных US Treasuries не сбавляет темп. Российские дальние выпуски прибавили в доходности около 10 б. п. по итогам первой недели марта.

Инвесторы активно выводят средства из крупнейших ETF, ориентированных на номинированные в твердых валютах облигации развивающихся стран. Из крупнейшего из фондов (EMB US) с начала 2021 года уже выведен $1 млрд.

На российском рынке самые дальние выпуски продолжают находиться под основным ударом. В целом рынок пока держится за счет дальнейшего сжатия кредитных спредов, но этот процесс явно не бесконечен – рано или поздно рост доходности базового актива будет напрямую транслироваться в доходности бумаг.