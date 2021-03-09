Риски введения санкций со стороны США и Великобритании против российского долга наиболее чувствительны для российской экономики. Впрочем, при наблюдаемой высокой цене на нефть и они не представляют рисков для выполнения бюджета в ближайшие три года. Введение санкций также не сильно повлияет на баланс на рынке ОФЗ, поскольку в последнее время нерезиденты предъявляли слабый спрос на облигации. В то же время, если наблюдаемые сейчас высокие доходности могут привлечь нерезидентов в российские долговые активы и вызвать уже в марте-апреле заметную коррекцию как доходностей, так и укрепление рубля, в отсутствие притока средств нерезидентов коррекция будет не столь выраженной.