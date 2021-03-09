Выручка увеличилась на 15% YoY, драйвером роста стали сегмент мобильной связи, цифровые и облачные услуги. Трафик в мобильных сетях РТ, Tele2 и партнеров по итогам 4 квартала вырос на 48% при почти той же клиентской базе. В сегменте фиксированной связи заметных изменений не произошло.

Рентабельность OIBDA составила 35,5%, что близко к уровню прошлого года. Отсутствие опережающего роста выручки к затратам объясняется во многом, спецификой бизнеса (расходы масштабируются так же, как и доходы) и общей инфляцией.

Долговая нагрузка осталась на комфортном уровне, 1,9х чистый долг/OIBDA. Свободный денежный поток составил 22,7 млрд руб., прибыль – 25,3 млрд руб. (+16% YoY). Мы ожидаем, что Ростелеком выплатит 50% прибыли на дивиденд (~3,5 руб. на акцию).

На динамику чистого финансового результата компании в четвертом квартале оказал воздействие ряд разовых факторов, повлиявших на динамику операционных расходов, а также ряд факторов, связанных с активным развитием бизнеса компании. Последнее обстоятельство уже, как представляется, начинает отражаться в динамике выручки Ростелекома. Динамика долгосрочных оценок представляется ключевой для расчетных показателей справедливой стоимости компании, в то время, как риски, связанные со среднесрочными показателями дивидендной доходности этих бумаг уже в существенной мере заложены в их ценах.

Оцениваем результаты позитивно. Однако, рынок отыграл ожидания заранее. Цель на конец года: 120 руб. по обыкновенным и 110 руб. по привилегированным акциям. Значительного роста операционных показателей не прогнозируется. Прогноз выручки и чистой прибыли Ростелекома по итогам 2021 года составляет 604,2 млрд руб. и 34 млрд руб. соответственно. Сама компания ожидает роста бизнеса в пределах 5% (консервативный сценарий). С учетом улучшения статистики выручки при подтверждении данной тенденции среднесрочные прогнозы чистой прибыли, возможно, будут пересмотрены с повышением. Планы Ростелекома выплатить 5 руб. на акцию в виде дивидендов, что несколько выше наших прогнозов. С учетом возможных рыночных ожиданий, не исключаю, что на новости префы кратковременно подскочат на 3-5%. Дивидендная доходность по акциям стала меньше заботить инвесторов после выравнивания налоговой ставки и ее общего снижения. Инфляция – один из драйверов роста тарифов монополий, поэтому инвесторы присматриваются к ним в период роста цен. Но сейчас, на наш взгляд, больше интерес к акциям сырьевых компаний, чем к бумагам телекомов. Акции Ростелекома торговаться наравне с рынком во 2-м квартале.