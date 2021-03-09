К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в уверенном плюсе благодаря позитивному внешнему фону. Индекс Мосбиржи к 14.25 мск вырос на 2,13% до 3486,73 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,72%, до 1486,89 пункта, ощущая дополнительную поддержку от более крепкого рубля.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,6% против доллара и евро. Доллар опустился чуть ниже 74 руб., а евро достиг минимума с сентября прошлого года, располагаясь у 88 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+6,50% и +5,81% соответственно) и котировки Газпром нефти (+5%), получавшие поддержку от ралли нефтяных цен. В лидерах снижения находились бумаги М. Видео (-4,91%), которые продолжали стремительную коррекцию с максимумов, и акции Детского мира (-3,66%).

Внешний фон: позитивный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в плюс и прибавляли около 1%, располагаясь у очередных многомесячных максимумов. Падение понедельника позволило ценам частично снять краткосрочную перекупленность, но среднесрочно рынок остается перегрет. Так, котировки международного сорта расположены ниже сопротивления 70,27 долл. (максимум 2020 года), но при закреплении выше по инерции могут дойти и до пиков 2019 года (73,30-75,58 долл.). Ближайшая поддержка для цен при этом расположена у 67,50 долл., а затем – у 64,50 долл. Пока котировки сохраняют импульс к росту, есть смысл держать и акции нефтегазовых компаний, но ралли в любой момент может прерваться.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,5%. Рынки во вторник, после ралли накануне, более спокойны, при этом пересмотренные данные по ВВП еврозоны в 4-м квартале показали падение экономики на 0,7% к/к (ожидалось —0,6%). В годовом исчислении экономика региона сократилась на 4,9% против прогнозов снижения на 5%.

Фондовый рынок США перед открытием: позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +1%. Публикации важных макроэкономических данных во вторник не ожидается, но рынки находятся в предвкушении одобрения масштабного пакета стимулирующих мер Байдена.

События дня:

• ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии выбрались наверх за рамки краткосрочных диапазонов 3350-3450 и 1420-1480 пунктов соответственно. Ближайшим сопротивлением для рублевого индикатора выступает уровень 3500 пунктов, после чего вполне можно ожидать достижения исторического максимума 3520 пунктов. Индекс РТС также расположен не так далеко от пика текущего года 1508 пунктов. Указанные значения при сохранении оптимизма по рисковым активам вполне могут стать целями движения индикаторов на этой неделе.