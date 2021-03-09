На этой неделе ключевыми событиями для инвесторов станут данные по инфляции в США, которые выйдут в среду и решение Европейского ЦБ по монетарной политике.

На данный момент большинство экспертов ждут, что потребительская инфляция в США в феврале вырастет на 0.4% в месяц, а годовые темпы составят около 1.7%. Для инвесторов сейчас основной риск – рост годовых темпов индекса CPI до уровня 2%.

Если это произойдет, то давление на гособлигации и акции в США будет существенно выше, так как темпы роста инфляции для ФРС точно станут тревожным фактором.

Ну а в случае превышения уровня в 2%, ситуация на фондовом рынке ухудшится радикально.

В четверг на заседании ЕЦБ должны активно обсуждать проблему роста доходности на рынке гособлигаций и ужесточение финансовых условий.

Вряд ли ЕЦБ решит фиксировать кривую доходности по госбондам, но любой намек на это действие в будущем может негативно отразиться на курсе единой европейской валюты.