Робкие попытки восстановления в начале прошлой недели были практически полностью растеряны к пятнице. Позитивные новости о распространении вакцины Johnson & Johnson поддерживали рынок акций, но рост доходностей казначейских облигаций США и инфляционных ожиданий способствовал сохранению высокой волатильности.

Индекс S&P 500 закрылся в небольшом плюсе в первую очередь на фоне продолжающегося роста нефтяных котировок и соответствующего субиндекса. Также наиболее устойчивыми оказались акции финансового и промышленного секторов, которые продолжили рост, прибавив 4,4% и 3,1% соответственно. При этом технологический индекс Nasdaq закрыл неделю снижением на 2% и торгуется на 10% ниже локальных максимумов февраля.

В понедельник рынок акций продолжил снижение, и в лидерах падения снова остается технологический сектор, бумаги которого отыгрывают как стремительный рост на волнах «коронакризиса», так и последствия увеличения стоимости капитала.

Прогресс в вопросе одобрения нового пакета поддержки экономики США обеспечивает опережающий рост цикличных акций. На этой неделе инвесторы в первую очередь будут ждать результатов голосования по пакету стимулов, а также публикации данных по инфляции в феврале.

Новым триггером для роста акций будет пакет фискальных стимулов, который способствует росту ликвидности и увеличивает шансы на более скорое восстановление экономики. Основными бенефициарами в корпоративном сегменте будут компании цикличных и наиболее пострадавших от пандемии секторов. Текущий пакет примерно равен 7% ВВП США и совпадает с ожиданиями рынка.

В выходные сенат уже одобрил пакет стимулов, предложенный президентом Джо Байденом, объемом 1,9 трлн долл., а во вторник ожидается процедурное голосование по поправкам к законопроекту в нижней палате с учетом правок сената. После этого законопроект будет направлен на подписание президенту. При этом Байден уже заявил, что меры поддержки экономики вступят в силу в этом месяце.

Европейский рынок чувствовал себя немного лучше американского, что отчасти объясняется перевесом в пользу акций «компаний стоимости» на рынке. В понедельник индекс Euro STOXX 600 вырос практически на 2%, во многом благодаря банковскому сектору. В европейском регионе на повестке остаются темпы снятия коронавирусных ограничений, распространение вакцины и денежно-кредитная политика центральных банков.

В Германии действующий карантин продлен до конца марта, но продолжается ослабление ограничений в ряде регионов. Остальные экономики региона в основном сохраняют жесткие ограничительные меры. Во Франции сохранение ограничений дополняется новыми карантинными мерами на юго-восточном и северном побережье. Греция и Италия разделены на области с наибольшим и наименьшим количеством зараженных, где сохраняются соответствующие карантинные меры.

Китайские индексы демонстрируют падение хуже европейских и американских индексов. Shanghai Composite за неделею потерял более 5%. В пятницу официальные представители огласили консервативный таргет по росту ВВП КНР на 2021 год в 6%, что ниже ожиданий аналитиков в 8%. Также было объявлено о снижении фискальных стимулов в ближайшее время и об опасениях о перенасыщении рынка недвижимости. Таким образом, перспективы роста второй крупнейшей экономики в мире могут оказаться чуть более сдержанными.