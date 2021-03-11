Вчера американские фондовые индексы закрылись преимущественно в плюсе, при этом Dow Jones обновил исторический максимум. Поддержку акциям оказали статданные, согласно которым базовая инфляция в США в феврале оказалась ниже ожиданий. Это несколько ослабило опасения игроков по поводу разгона инфляции в стране, что могло бы в итоге вынудить Федрезерв прибегнуть к повышению ключевой ставки раньше, чем предполагалось.

Кроме того, инвесторы продолжали следить за ходом принятия в стране нового масштабного пакета экономических стимулов. В прошедшие выходные Сенат проголосовал за план президента Джо Байдена объемом $1,9 трлн, внеся в него ряд поправок, и он был отправлен обратно в Палату представителей, которая накануне в ходе финального голосования одобрила его. Предполагается, что Байден подпишет законопроект уже в ближайшую пятницу.

По итогам торгов Индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average вырос на 1,46%, до 32 297,02 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 0,6%, до 3898,81 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ Composite ушел в минус на 0,04%, до 13 068,83 пункта.

Ключевые фондовые индексы европейского региона также завершили сессию преимущественно в зеленой зоне. Внимание инвестиционного сообщества по-прежнему направлено на принятие нового пакета мер поддержки американской экономики объемом $1,9 трлн. После согласования Сенатом США ожидается финальное голосование законопроекта в Палате представителей. По итогам сессии британский FTSE 100 незначительно уменьшился на 0,07%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,11%, а немецкий DAX повысился на 0,71%. Региональный Индекс STXE 600 прибавил 0,4%, закрывшись на уровне 422,11 пункта.

Отечественные фондовые индексы вчера закрылись немного ниже. Индекс МосБиржи упал на 0,45%, до 3463,06 пункта. Индекс РТС, номинированный в долларах, потерял 0,15% и достиг отметки 1479,57 пункта.

Сегодня для отечественного рынка складывается благоприятный внешний фон. К 8:25 мск котировки фьючерсов на S&P 500 растут на 0,47%. На всех основных азиатских площадках наблюдается положительная динамика: японский Nikkei 225 тяжелеет на 0,5%, китайский CSI 300 растет на 2,41%, гонконгский Hang Seng торгуется в плюсе на 1,57%, а корейский KOSPI повышается на 1,92%. Долларовый Индекс DXY слабеет на 0,01%.

К 8:08 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent подрастают на 0,88% и находятся у отметки $68,5, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 0,90% на уровне $65,02. Цены цветных металлов также растут на утренних торгах в четверг. По состоянию на 8:08 мск котировки золота прибавляют 0,5% и находятся у отметки $1730,35 за тройскую унцию.

Среди публикуемой сегодня макроэкономической статистики отметим решение ЕЦБ относительно изменения процентной ставки, а также данные по первичным заявкам на пособия по безработице в США. Из корпоративных новостей — сегодня TCS Group, «Аэрофлот», ТГК-1, «Мечел» и «Белуга Групп» отчитаются за IV квартал и весь 2020 год.