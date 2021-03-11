Рублю предстоит удержать завоеванные позиции
Национальная валюта вчера продолжила укрепление в рамках общемировой тенденции роста спроса на валюты развивающихся стран. Позитивными факторами стали одобрение пакета помощи экономики США Конгрессом и данные по базовой инфляции в феврале, которая оказалась ниже ожиданий.
Сегодня с утра внешний фон остается достаточно благоприятным – цены на нефть и фьючерсы на американские индексы находятся в зеленой зоне, что позволит рублю удержать завоеванный позиции.
Среди локальных позитивных факторов для рубля видим ужесточение риторики ЦБ относительно перспектив повышения ставки, а также готовность Минфина сократить объемы заимствований, что через потенциальное повышение спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов поддержит национальную валюту.
Вместе с тем, мы пока ожидаем, что пара USDRUBостанется в проторгованном диапазоне 73-75 руб.
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