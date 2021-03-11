Индекс Мосбиржи вчера не дошел буквально нескольких пунктов до исторического максимума и развернулся вниз, потеряв по итогам дня 0,45%.

Во многом падение было обусловлено давно назревшей коррекцией нефтяных бумаг. Лидером снижения стал «Лукойл» (-2,8%), опубликовавший отчетность за 4-й квартал прошлого года, согласно которой, свободный денежный поток снизился по сравнению с 3-м кварталом на 41%. Факт негативный, так как уменьшает размеры дивидендов, но думать о прошлом хватит, пора отыгрывать высокие цены на нефть в нынешнем году. Хотя не исключено, что в ближайшее время бумага будет торговаться хуже своих коллег.

Припал и Сбер, который практически полностью отыграл «восходящий треугольник», после чего спекулянты и зафиксировали прибыль. Среднесрочно акции Сбера выглядят перспективно. На следующей неделе ждем решения Банка России о повышении ключевой ставки, что позитивно отразится на акциях банковского сектора. Естественно, это не относится к ВТБ – должно произойти просто чудо, чтобы он начали догонять далеко ушедший вперед Сбер.

На удивление стойко американский рынок акций встретил данные по инфляции: показатель вырос в феврале до 1,7% в годовом исчислении с январских 1,4%. Но рынок решил, что лучше продолжать отыгрывать скорое поступление в экономику 1,9 трлн долларов. Документ уже отправлен на подпись Байдену. Впрочем, этот фактор уже практически заложен в текущие котировки.

Пока же с утра американские фьючерсы подрастают на полпроцента. В плюсе нефть и металлы. Это сулит позитивное открытие российского рынка акций. Если внешний фон и дальше продолжит улучшаться, то Индекс Мосбиржи вновь попробует обновить исторические максимумы. Однако там по-прежнему лучше фиксировать спекулятивную прибыль, хотя бы частично. О новых среднесрочных покупках стоит задумываться при закреплении Индекса выше 3500, либо при серьезной коррекции.

Возможно, сегодня начнут отскок акции черных металлургов. Вчера пример показала «Северсталь», прибавив за день 1,4%. Бумаги сектора выглядят локально перепроданными и при этом фундаментально интересными хотя бы из-за огромных дивидендов.

Нефть продолжает болтаться выше 68 долларов за баррель. Вчерашняя статистика Минэнерго США по запасам, зафиксировавшая рост показателя на 13,8 млн баррелей при ожидавшихся 0,8 млн, не вызвала негативной реакции рынка. Все понимают, что это последствия недавних аномальных холодов. Более того, такой рост можно даже назвать позитивным, поскольку он свидетельствует о сохраняющихся проблемах в перерабатывающем секторе.

Пока не видим поводов для принципиальных изменений на рынке нефти.

Рубль в паре с долларом завершил день под отметкой 74. Однако 73 руб за доллар по-прежнему видится железобетонной преградой для укрепления российской валюты. Предпосылки для небольшого роста рубля сегодня присутствуют, но пока на утренних торгах трейдеры не спешат их отыгрывать. Скорее всего, и на валютном рынке сегодня не будет значимых изменений.