Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Дорожает нефть и промышленные металлы. Рынки Азии торгуются в плюсе. Основной идеей вновь является снижение доходностей по облигациям США и Японии, а также принятие пакета стимулов в США.

Слабеет иена и незначительно доллар, что говорит о присутствии аппетитов к риску на глобальном рынке. AUD и NZD также немного усиливают свои позиции против валюты США.

Российский рынок вновь получает шанс вернуться к вопросу взятия уровня 3500 пунктов по индексу МосБиржи за счёт бумаг нефтегазового сектора и металлургов.

Рубль на утренней сессии демонстрирует незначительную слабость, но может укрепиться на дневных торгах.

Из корпоративных событий дня выделим отчётность по МСФО от TCS Group, а также рассмотрение дивидендов советами директоров «Белуга» и ТМК. «ЛУКОЙЛ» проведёт телеконференцию по итогам 2020 года.