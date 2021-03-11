На первый план выходит Шри-Ланка
В течение всего дня рынки находились в ожидании данных по инфляции в США за февраль, чувствовалось очень большое напряжение. Однако индекc CPI (без учета продуктов питания и топлива) за месяц вырос на 0.1%, что ниже консенсус-прогноза в 0.2% (год-к-году рост составил 1.3% при прогнозе 1.4%). Такие цифры позволили выдохнуть инвесторам и приступить к покупкам широкого Fixed Income рынка.
UST10Y отскочили от внутридневного максимума в 1.56% до 1.54% (+1 бп за день). Развивающиеся рынки закрылись выше. Если говорить про отдельные имена, то на первый план выходит Шри-Ланка, чьи суверенные выпуски выросли на 3-4 фигуры после новостей о том, что Китай готов выделить стране $1.63 млрд. Неплохо себя чувствует бразильский рынок (в т.ч. Petrobras), который отставал в последнее время на фоне политической неопределенности. BRAZIL 3.875 06/12/$30 +0.25; PETBRA 6.75 06/03/$50 +0.75. Турция выросла на 0.5-1.00, а длинные выпуски Катара и вовсе на 1.25.
Покупки обошли стороной российские евробонды, которые закрываются практически без изменений: RUSSIA 5.25 06/23/$47 122.375 (+0.1).
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210311/833207130.html