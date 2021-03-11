В течение всего дня рынки находились в ожидании данных по инфляции в США за февраль, чувствовалось очень большое напряжение. Однако индекc CPI (без учета продуктов питания и топлива) за месяц вырос на 0.1%, что ниже консенсус-прогноза в 0.2% (год-к-году рост составил 1.3% при прогнозе 1.4%). Такие цифры позволили выдохнуть инвесторам и приступить к покупкам широкого Fixed Income рынка.

UST10Y отскочили от внутридневного максимума в 1.56% до 1.54% (+1 бп за день). Развивающиеся рынки закрылись выше. Если говорить про отдельные имена, то на первый план выходит Шри-Ланка, чьи суверенные выпуски выросли на 3-4 фигуры после новостей о том, что Китай готов выделить стране $1.63 млрд. Неплохо себя чувствует бразильский рынок (в т.ч. Petrobras), который отставал в последнее время на фоне политической неопределенности. BRAZIL 3.875 06/12/$30 +0.25; PETBRA 6.75 06/03/$50 +0.75. Турция выросла на 0.5-1.00, а длинные выпуски Катара и вовсе на 1.25.

Покупки обошли стороной российские евробонды, которые закрываются практически без изменений: RUSSIA 5.25 06/23/$47 122.375 (+0.1).



