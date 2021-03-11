Центральным событием вчерашнего дня стала публикация данных об инфляции в США за февраль. Общий ИПЦ вырос на 0,4% м/м (1,7% г/г), что соответствует ожиданиям рынка, но при этом базовая инфляция составила всего 0,1% м/м (1,3% г/г) против консенсус-прогноза Bloomberg в 0,2% м/м. Снижение базовой инфляции в США продолжается уже пару месяцев подряд, вопреки опасениям инвесторов, что принятые в декабре меры по поддержке экономики и возобновление ее работы после карантина приведут к прекращению этого тренда. Опубликованная статистика заметно снизила эти опасения, что стало особенным облегчением для рынка казначейских облигаций США, в последнее время находящегося в центре внимания инвесторов. Если до публикации данных об инфляции доходность 10-летних UST находилась на уровне 1,56%, то к концу вчерашней сессии она снизилась до 1,53%, не изменившись по сравнению с предыдущим днем. Доходность 5-летних UST снизилась на 2 бп, до 0,79%. Для рынков акций среда стала еще одним успешным днем: индекс S&P 500 повысился на 0,6%, а MSCI EM вырос на 0,5%.

Вслед за снижением доходностей UST индекс доллара опустился на 0,2%. Ослабление доллара открыло дорогу для дальнейшего восстановления валют развивающихся стран: по итогам вчерашнего дня турецкая лира, южноафриканский ранд и мексиканское песо укрепились к доллару на 1,5–1,6%, а бразильский реал подскочил в цене на 2,4%. Азиатские валюты подорожали на 0,4–0,5%. Рубль укрепился относительно доллара на 0,6%, закрывшись на отметке 73,63. Аналогичную динамику показали такие сырьевые валюты, как австралийский доллар, новозеландский доллар и норвежская крона, укрепившиеся в цене на 0,4–0,5%. Цена нефти Brent вчера повысилась на 1,4%, до 68,5 долл./барр.

Сегодня состоится заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике, параметры которой, как ожидается, будут оставлены без изменений. Однако в связи с тем, что в последнее время регулятор сократил покупки облигаций, инвесторы, скорее всего, будут ждать комментариев на этот счет от президента ЕЦБ Кристин Лагард.