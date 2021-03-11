Если оглянуться назад на пару месяцев и оценить происходящее на мировых фондовых и сырьевых рынках, то картина получается нескучная.

Время технологичных компаний ушло? На что ставят рынки этой весной?

И совершенно очевидно, что основным инструментом решения поставленных задач является дальнейшая накачка ликвидностью американских рынков. Все предыдущие обещания перестать заимствовать в безумных масштабах давно забыты – пожар традиционно тушится забрасыванием в огонь долларовых купюр, благо и печатный станок под рукой, и Федрезерв активно выкупает на свой баланс столько активов, сколько потребуется, и граждане Америки, активно поддерживаемые, не только охотно тратят, позволяя потребительском спросу держаться на плаву даже в самые непростые времена, но и готовы инвестировать. График динамики годового баланса федерального бюджета США выглядит так:

Тем не менее, такой навес ликвидности позволяет фондовым рынкам США продолжать расти вопреки всякой логике.

Инвесторы все чаще готовы покупать не потому, что те или иные корпорации могут похвастаться хорошими операционными и финансовыми показателями и мультипликаторами, позволяющими надеяться на дальнейший рост, или выдающимися дивидендными историями, а потому, что акции растут в цене.

Тут и успешные IPO компаний, даже не имеющих прибыли, в надежде, что это окажутся "компании роста", и покупка акций второго эшелона и ожидание беспрецедентных стимулов в надежде на то, что они будут продолжаться бесконечно. В итоге с начала ноября прошлого рынки приостановили рост и даже несколько скорректировались, по сей день наблюдается фактически непрерывный подъем в довольно узком, но практически "железном" коридоре. И Dow Jones и индекс широкого рынка S&P500 показывают схожую динамику с той лишь разницей, что Dow Jones вчера попытался в очередной раз выйти наверх.

Dow Jones



S&P500

При этом не сказать, чтобы рост был откровенно скучным. Помимо нашумевших историй с GameStop, трежерис, доходность по которым стабильно снижалась в последнее время, попали под распродажу, из-за чего доходность "десятилеток" вплотную подошла к 1,6% годовых. А ведь всего пару-тройку недель назад многие гадали, где искать следующую поддержку после пробоя уровня 1,4%.

Впрочем, если оставить в стороне рассуждения о "бесконечности" стимулирующих мер и не обращать внимания на существенный отрыв темпов роста фондовых рынков от темпов восстановления реального сектора экономики, а опираться исключительно на техническую картину, то получается, что поводов для разворота пока не наблюдается – рынки стабильно и практически бескоррекционно растут, не давая оснований для беспокойства.

Однако настолько беззаботно сейчас смотрятся, пожалуй, только американские фондовые рынки. Европа, конечно, подтягивается вслед за США. И тоже на нескончаемых QE, но и масштабы оптимизма там иные, а темпы восстановления не столь высоки. Напомню, что ВВП США показателем QoQ взлетел на 4,10%, в то время как зона евро за это же время просела на 0,70%. Более того, согласно обновленным прогнозам ОЭСР, экономика США в 2021-м году способна расшириться на 6,5%, добавив еще 4% в 2022-м.

А вот Китай на этом фоне выглядит последние дни как-то не слишком уверенно. Оптимизм от быстрого прохождения первой и второй волн пандемии коронавируса и крайне стремительного восстановления потребительского спроса несколько схлынул. И отмеченное в последнее время торможение дало о себе знать заметной коррекцией фондовых рынков. И это все даже на фоне того, что торговые войны между Вашингтоном и Пекином, занимавшие умы инвесторов в течение нескольких лет, действительно могут остаться в прошлом. После уверенного подъема в начале года и стремительного взлета в первых числах февраля последовала достаточно серьезная просадка. И даже если настроения инвесторов заметно улучшатся, вряд ли стоит ждать индекс csi300 выше отметок 5300-5500 п.

csi300

Впрочем, у Китая все же есть весьма существенное преимущество – экономика в значительной степени растет за счет естественных факторов, обусловленных фактическим увеличением объемов производства и внутреннего потребления, а не бесконечных заимствований, как в США.

И хотя темпы роста госдолга Поднебесной последнее время действительно весьма высоки, до американских показателей китайцам еще очень далеко.

Государственный долг в % к ВВП США

Государственный долг в % к ВВП Китай

А что на этом фоне Россия?

С точки зрения восстановления экономики после отмены значительной части карантинных ограничений, все выглядит достаточно бледно. Да, российский рынок отметился относительно небольшим провалом ВВП YoY: всего —3,40% (в основном, за счет крайне низкой доли сферы услуг в формировании ВВП – около 20% против 50% и более в развитых государствах), но и последующий рост с показателем QoQ составляет сейчас скромные 1,50%. А тут еще и существенный рост потребительских цен, вызванный в значительной степени инфляцией издержек, бороться с которой куда труднее, чем с потребительской инфляцией.

Цены растут по всему миру, но не такими темпами, как у нас. Что, впрочем, при зависимости от курсовых колебаний рубля и огромной доле импорта во всех составляющих национальной экономики неудивительно. Конечно, стремительно растущая в цене нефть позволяет не только неплохо держаться наплаву, но и пополнять кубышку резервов.

Более того, если стоимость энергоносителей устоит на этих уровнях хотя бы еще несколько месяцев, есть теоретическая возможность уже в этом году закрыть бюджет без дефицита (а если что – немного "поможем" бюджету умеренной девальвацией рубля).

Но, что показательно, в былые времена при такой динамике стоимости углеводородов наши фондовые индексы давно ушли бы в небеса. Но нет, мы уже третий месяц находимся в боковике, не предпринимая попыток к заметному росту.

Отдельные всплески волатильности можно в расчет не брать.

Brent

Удивительно все это еще и потому, что столь вялое поведение рынков наблюдается на фоне беспрецедентного притока новых клиентов. Только за февраль количество счетов на Московской Бирже выросло на 883 400 единиц, достигнув немыслимого еще год назад значения в 10,3 млн счетов. И это отнюдь не "спящие счета", а весьма активные: если в феврале 2020 года сделки совершали 448 000 человек, то в феврале 2021 году их количество взлетело в 3,5 раза – до 1,6 млн человек.

Впрочем, стоит отметить, что основная активность вновь прибывших пришлась на долговой рынок – за февраль с облигациями было совершено сделок на 90 млрд рублей (из них 74% средств было инвестировано в корпоративные бумаги и 22% – в государственные), с акциями – на 29,5 млрд рублей, а в биржевые фонды было инвестировано 12,6 млрд рублей. И тем не менее, несмотря на такой ощутимый приток в систему клиентских денег, отечественные рынки фактически лежат в вялотекущем "боковике".

Индекс МосБиржи

Подобная динамика объясняется тем, что крупные инвесторы совсем не спешат вкладываться в отечественные бумаги.

ОФЗ? Только за прошлый год российскими банками было выкуплено долговых бумаг более, чем на 5 трлн рублей.

И российские кредиторы в этом плане "не резиновые", особенно на фоне трудностей с фондированием, вызванных массированным оттоком клиентских средств со вкладов.

И никто кроме кредитных учреждений не в состоянии сейчас потянуть такие же объемы покупки гособлигаций, как в 2020-м.

Институциональные инвесторы? Они ведут себя крайне осторожно, перетряхивая портфели в сторону снижения потенциальных рисков.

Частные инвесторы? Сейчас цифры количества вновь открытых счетов выглядят внушительно, равно как и их активность, но в денежном выражении они всё же "погоды не делают".

Иностранные инвесторы? Сейчас под прессом возможных санкций в отношении российского госдолга мы можем потерять и последних.

Получается, что фактических точек роста, на которые можно было бы с уверенностью опереться, сейчас на российском рынке просто нет.

Так что вопрос, является ли российский фондовый рынок островком стабильности или оказался пусть и не в глубоком, но достаточно скучном болоте, скорее всего, решается в пользу второго тезиса.