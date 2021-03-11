Мы повышаем целевую цену на 12 месяцев по акциям Yandex на 32% до $79,5 (5 961 руб.) после пересмотра финансового прогноза и обновления оценочных метрик. Сейчас потенциал роста акций составляет 27-24% к нашей целевой цене; таким образом, мы повышаем рекомендацию до ВЫШЕ РЫНКА. Учитывая высокие амбиции компании в сегменте e-commerce после пандемии, мы считаем, что в центре внимания инвесторов в этом году будут находиться динамика этого сегмента и траектория показателей юнит экономики, как, впрочем, и другие факторы, оказывающие влияние на динамику акций, в том числе развитие финтеха и стабильность сегмента Поиск и Портал. Отметим, что акциям может не хватать краткосрочных катализаторов роста в ближайшие несколько недель (финансовые результаты за 1К21 будут опубликованы в последнюю неделю апреля), если только не появятся новости по сделкам M&A (финтех, покупка доли Uber в MLU).