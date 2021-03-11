В условиях преобладания проинфляционных факторов инфляционные линкеры являются не только защитным инструментом против роста ставок, но и хорошей торговой идеей, обусловленной потенциально высоким интересом инвесторов к доходности бумаг из-за высокой инфляции и дополнительного купона в 2,5%.

Рост цен на пике

По итогам февраля темп роста инфляции в годовом выражении составил около 5,7%, превысив пиковые ожидания Банка России, высказанные на пресс-конференции Э. Набиуллиной 12 марта (5,5%). Мы не исключаем еще некоторого ускорения инфляции в марте, однако в целом рассматриваем достигнутые уровни в качестве максимума по темпу роста цен в 2021 г.

Прохождение вероятного пика по инфляции в феврале-марте делает особенно привлекательными вложения в гособлигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) на период среднесрочной перспективы.

Напомним, что индексация номинала в ОФЗ-ИН происходит с учетом официальных данных по инфляции с лагом в три месяца. То есть текущие пики по инфляции будут отражены в расчете индексации номинала ОФЗ ближе к окончанию первого полугодия.

В то же время даже с учетом прохождения пика роста цен в первом квартале и последующей коррекции инфляции вниз от достигнутых максимумов, по нашему мнению, на рынке сохранится превалирование проинфляционных факторов, которые будут тормозить движение инфляции в сторону целевого ориентира ЦБ. Таким образом, привлекательность вложений в ОФЗ-ИН сохранится и на более длинном горизонте.

Инфляционные риски в среднесрочной перспективе:

Импорт мировой инфляции (под влиянием цен за рубежом на продовольствие, минеральные удобрения и другую экспортную продукцию);

Восстановление экономической активности и улучшение потребительских и деловых настроений вместе со снятием ограничений и вакцинации населения;

Воздействие уже проведенного смягчения денежно-кредитных условий, а также действие различных льготных программ кредитования;

Повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса (в том числе из-за уже произошедшего роста цен на продовольственные товары и волатильности курса рубля);

Волатильность на глобальных финансовых рынках;

Геополитические риски и новые санкционные угрозы;

Рост цен на услуги в случае отмены карантинных ограничений и постепенного открытия зарубежных границ;

Рост цен на медикаменты в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией.

Фокус на продовольственные цены и агропромышленный сектор

В части инфляционных рисков особое внимание вызывают рост мировых цен на продовольствие и непростая ситуация в российском агропромышленном секторе. Согласно индексу продовольственных цен ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), мировые цены на продовольствие в январе-феврале достигли уровня, максимального с июля 2014 г. Рост цен на внешних рынках способствует удорожанию продуктов на российском рынке, даже несмотря на предпринимаемые государством меры по госрегулированию цен. По итогам февраля 2021 г. продовольственные товары подорожали в РФ на 7,7% в годовом выражении. Продовольственная инфляция (в частности, удорожание зерна) постепенно перекладывается на птицеводство и животноводство. Например, уже сейчас на российском рынке можно наблюдать ускорение цен на курятину, свинину, говядину и баранину. Важно добавить, что темпы роста внутрироссийских цен пока серьезно отстают от удорожания продукции на мировых рынках, оставляя таким образом пространство для дальнейшего «разгона» цен на локальном рынке.

При этом осуществляемые правительством меры по госрегулированию в агросекторе вместо желаемого эффекта, скорее, грозят новыми рисками в 2021 г. В частности, ограничение экспорта и контроль цен, проводимые в агропромышленном секторе, могут заставить его игроков существенно сократить объемы производства или даже вынудить отдельных производителей уйти с рынка. Подобный сценарий спровоцирует дефицит отдельных продовольственных товаров на внутреннем рынке с соответствующим удорожанием цен.

Риски на долгосрочном горизонте

В долгосрочной перспективе мы не исключаем нового усиления инфляционных рисков под влиянием нормализации процентной политики в США и сопутствующего оттока капитала с развивающихся рынков.

Переходу ФРС к нормализации ДКП будут способствовать риски ускорения темпов инфляции под влиянием восстановления экономической активности (следствие вакцинации населения и снятия ограничительных мер) и действия принятых фискальных и бюджетных стимулов.

При этом даже небольшое изменение в риторике ФРС в пользу намеков на повышение ставок приведет к очередному взлету доходностей UST и оттоку капитала в них с развивающихся рынков вместе с усилением инфляционных рисков.

ОФЗ-ИН как инструмент защиты и возможность заработать

В условиях преобладания проинфляционных факторов инфляционные линкеры являются не только защитным инструментом против роста ставок, но и хорошей торговой идеей, обусловленной потенциально высоким интересом инвесторов к доходности бумаг из-за высокой инфляции (влияет на скорость индексации номинала) и дополнительного купона в 2,5%.

К примеру, даже при снижении инфляции до 4,5-5,0% и купоне 2,5% ОФЗ-ИН 52003 даст поток в 7+% годовых, что превышает текущую доходность фиксированных десятилетных ОФЗ. При этом действующий прогнозный ориентир ЦБ по инфляции на 2020 г. в 3,7-4,2% представляется нам малореалистичным, и мы не исключаем смещения верхней границы прогноза в сторону 4,5%.



