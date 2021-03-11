В лидерах роста к середине сессии были акции РУСАЛа (+2,87%) и котировки ТГК-1 (+2,64%). Расписки X5 Retail Group подорожали на 2,06%. В лидерах снижения находились бумаги М. Видео (-3,18%) и акции ТМК (-0,87%). Расписки TCS Group подешевели на 0,71%.

Акции ТГК-1 выросли после публикации данных об увеличении прибыли за 2020 год по МСФО на 3,3%, до 8,25 млрд рублей.

Расписки TCS Group находились под понижательным давлением после сообщения о временной приостановке выплаты дивидендов до конца 2021 года. Вместо этого средства планируется направить на развитие бизнеса. За 4-й квартал 2020 года TCS Group заплатит промежуточные дивиденды в размере 0,24 доллара на акцию или гдр. Чистая прибыль группы в 2020 году по МСФО увеличилась на 22%, до 44,2 млрд рублей, а общая выручка выросла на 21%, до 195,8 млрд рублей.

Расписки X5 Retail Group в четверг в очередной раз пытаются отступить от минимумов с июня прошлого года, но пока расположены ниже краткосрочного сопротивления 2520 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Закрепление выше указанной отметки позволит рассчитывать на дальнейший отскок сначала к 2590 руб., а затем – к 2700 руб., где можно будет говорить о возможной смене и среднесрочного тренда. ADX свидетельствует об ослаблении нисходящего движения, но однозначного сигнала для "быков" пока не поступило. Покупателям лучше дождаться закрепления бумаг выше 2520 руб.