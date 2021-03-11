Сегодня пройдет заседание Европейского центробанка.

Главная интрига заключается в том, будет ли как-то реагировать европейский регулятор на рост доходности государственных облигаций в последние недели.

С одной стороны, странно ждать от ЕЦБ каких-то действий, так как доходности по госбондам в Еврозоне или отрицательные, или очень невысокие.

Однако некоторые чиновники из ЕЦБ высказывали обеспокоенность быстрым ростом доходности, их волновали не уровни, а динамика. Поэтому возникли разговоры о возможной фиксации кривой доходности европейских госбондов.

После выступления руководителя ФРС США Пауэлла стало понятно, что американский центробанк не будет фиксировать доходность и не станет проводить операции твист.

Вчера пришла информация из Японского ЦБ, что и они изучают возможность отказаться от фиксации доходности десятилетних госбондов. Думаю, что Европейский ЦБ также воздержится от каких-либо новых операций на рынке госдолга.

Если мировая экономика входит в новый затяжной инфляционный цикл, а основания для такого вывода появляются, то увеличивать стимулирование, фиксировать кривые доходностей — значит потенциально усиливать инфляционное давление и, тем самым, ухудшать перспективы экономики.