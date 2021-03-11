Подъем фьючерсов на американские индексы акций продолжается, движимый продвижением фискального плана Джо Байдена и стабилизацией доходностей глобального долгового рынка. Исторические максимумы рынка акций США вновь на повестке дня. Оказывает поддержку игрокам рынка рискового капитала и откат американского доллара: инвесторы переоценивают прежние риски скачка инфляционных ожиданий.

Нефтяные фьючерсы снижают волатильность, а давление покупателей не ослабевает, и Brent курсирует у $68,5 с приростом более процента. Однако накопленная перекупленность в инструментах может дать о себе знать в самый неподходящий момент.

Доллар утратил силу: надолго ли

Индекс доллара США (DXY: 91,6 п.) снижается в рамках общемировой коррекции ставок кредитных рынков. Психологическую, и не более, поддержку доллару оказывает одобрение законодателями Штатов фискального пакета на $1,9 трлн, поскольку ранее уже были заложены позитивные ожидания масштабного стимулирования в девальвационный тренд нацвалюты страны.

Тем не менее видим, что валюты развивающихся экономик не торопятся с укреплением, здесь, возможно, сказывается фактор достижения поддержки в DXY, да и переживания по поводу инфляции еще свежи у участников валютного рынка. Если же риски не подтвердятся, а индекс доллара США сдаст текущие отметки, валюты стран переходного периода быстро нагонят отставание.

Долговой рынок вновь под давлением

Индекс российских гособлигаций (RGBI: 147,43 п.) снижается быстрыми темпами на 0,3% в разрез мировых тенденций последних двух дней. Если глобальные бенчмарки доходностей госбумаг замедлили подъем, то российский индикатор цен устремился к минимумам года.

Положительные факторы пока не отрабатываются: ожидания прохождения пика инфляции на март, сигналы Минфина о сокращении программы заимствования, даже высокие уровни рынка энергоносителей не находят отражения в ценах долгосрочных бумаг.

Можно лишь предположить: либо игроки рынка облигаций оценивают текущую общерыночную стабилизацию как временную, либо неопределенность в связи с недавними угрозами введения ограничений на российский госдолг вновь всплыла в оценках инвесторов. Тем не менее пока поддержка в области 147 п. не утрачивает свою актуальность.

Доминирование нефтебыков

Торги на сырьевом рынке проходят в положительном ключе. Вчерашний всплеск волатильности купирован быками товарного рынка, а майские контракты на Brent прибавляют более процента, приближаясь уже к $69 за баррель.

Данные о рекордных отклонениях запасов сырья в США не оказали, по сути, влияния на котировки фьючерсов, поскольку статистика прошлых периодов была завязана на экстремальных климатических условиях регионе в феврале месяце.

Подъем нефтяных цен не оказывает должного эффекта на ценообразование валют экспортно-ориентированных стран. Вероятно, игроки валютной секции также опасаются неожиданного разворота восходящей тенденции в сырье.

Техническая картина по рублю

Российский рубль сегодня протестировал уровни конца прошлой недели, укрепляясь под 73,4 за доллар США и под 87,7 за евро. Однако сохранить положительный настрой не получается. Торги проходят у 73,8 по паре с долларом.

Совокупность положительных факторов внешней среды, по сути, игнорируется. Ожидания ухудшения обстановки правят бал, при этом, в случае если опасения не оправдаются, рубль способен оперативно наверстать упущенное.

Значимым уровнем сопротивления по паре USD/RUB сейчас выступает отметка в 74, ограничивающая движение вглубь диапазона 74,5–75. Если угроза ослабления рубля будет снята, нацвалюта все еще способна двинуться к максимумам года у 73 за доллар.



