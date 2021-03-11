Почти все компании S&P 500 опубликовали свои квартальные отчётности за 4 кв. 2020 года.

По данным Factset, наибольшее число положительных "сюрпризов" было у компаний из сектора телекоммуникаций: 96% таких корпораций превзошли ожидания рынка по чистой прибыли на акцию (в прошлом квартале лидером был сектор здравоохранения). Также порадовали инвесторов эмитенты из сферы IT. Разочаровали рынок акции энергетического сектора: целых 42% эмитентов показали чистую прибыль хуже ожиданий рынка. В то же время это не мешает бумагам энергетиков оставаться лидерами по доходности: ETF XLE за последние 12 месяцев прибавил 68%, лидируя среди секторов S&P 500.

Ниже на графике видно, что сразу 7 секторов рынка улучшили и выручку, и чистую прибыль по итогам 4-го квартала. В 3-м квартале таких было всего 4 (во главе с сектором здравоохранения). При этом за последние 12 месяцев акции компаний здравоохранения (ETF XLV) в среднем принесли инвесторам всего 26% доходности против 45% у S&P 500.

Восстановлению финансовых показателей корпораций поспособствовал и валютный фактор: ослабевший доллар помог компаниям, более 50% выручки которых приходит из-за границ США, нарастить чистую прибыль на 10%, тогда как в среднем по S&P 500 прирост чистой прибыли составил 4%.

Рынок остаётся достаточно высоко оценённым по мультипликатору "капитализация/прогнозная прибыль": сейчас форвадный коэффициент P/E близок к 21, против среднего за последние 5 лет значения 17,7. Восстановление после вакцинации и "открытие" экономики помогут приблизить мультипликатор к нормальным значениям.