По итогам вчерашних торгов рубль укрепился относительно доллара на 0,4% — до 73,3 руб./долл. в рамках общемировой тенденции повышения спроса на валюты развивающихся стран. Инвесторы продолжили отыгрывать одобрение бюджетных стимулов в США, а также данные по рынку труда, оказавшиеся лучше ожиданий.

Сегодня с утра настроения на внешних рынках остаются умеренно позитивными – азиатские индексы находятся в «зеленой» зоне, однако нефтяные котировки незначительно корректируются (в пределе 0,4%). Коррекционное укрепление доллара против основных валют несколько сдерживает дальнейшее снижение пары USDRUB.

В целом, рубль продолжает двигаться к нижней границе проторгованного коридора 73-75 руб. – сегодня не исключаем попыток тестирования на прочность данного уровня. Вместе с тем, локально возобновление продаж ОФЗ после ужесточения риторики регулятора сдерживает укрепление национальной валюты, однако среднесрочно переход к ужесточению монетарной политики ЦБ будет благоприятно сказываться на курсе рубля.