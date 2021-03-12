Европейские фондовые индексы во вторник закрылись на максимумах. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,5%, британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,17%, немецкий DAX прибавил 0,2%, а французский CAC вырос на 0,72%.

Оптимизма рынку добавили комментарии представителей ЕЦБ по итогам заседания, по итогам которого регулятор не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро. ЕЦБ заявил, что будет использовать программу экстренных покупок при пандемии (PEPP) более активно в предстоящие месяцы для остановки любого неоправданного повышения стоимости заимствований. Президент ЕЦБ Кристин Лагард также предупредила против преждевременного ужесточения политики. Такая готовность Европейского банка к стимулам оказалась приятным сюрпризом для участников рынка.

Американские индексы в четверг уверенно росли. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq вырос на 2,52% до 13398,7 пункта, Dow увеличился на 0,58% до 32485,6, а S&P500 прибавил 1,04% и составил 3939,3. Индексы S&P 500 и Dow в четверг закрылись на исторических максимумах. Лучше рынка в очередной раз оказался технологический сектор.

В четверг стало известно, что президент США Джо Байден утвердил пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн. Предполагается, выделяемые на поддержку экономики средства "выльются на рынок", что еще больше разгонит цены и, как следствие, инфляцию.

Бумаги Oracle потеряли 6,5% в ходе основной торговой сессии. Несмотря на сильный финансовый отчет, ожидания на предстоящий квартал были скромными, что и расстроило инвесторов. В остальном компании удалось превзойти ожидания как по чистой прибыли ($1,16 на акцию против ожидаемых $1,11), так и по выручке ($10,09 млрд против $10,07 млрд).

Ростом на 2,7% закончили основную торговую сессию и бумаги Boeing. Росту котировок способствовала информация о том, что компания близка к заключению многомиллиардного контракта с Southwest Airlines на поставку 7 самолетов 737 Max.

Котировки General Electric потеряли 7% после того, как аналитики Oppenheimer изменили рейтинг бумаг с «лучше рынка» до "по рынку".

В пятницу Великобритания опубликует изменение ВВП январь, Еврозона опубликует объём промышленно производства за январь, США — предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана и индекс цен производителей за февраль.

Причин для "распродажного" настроения для инвесторов в американские акции пока недостаточно. Такой мощный фактор, как подписание долгожданного пакета помощи, продолжит поддерживать американский рынок В целом, на текущий момент совокупность факторов в пользу среднесрочного продолжения роста.