Благоприятная внешняя конъюнктура позитивно отразится на балансе бюджета
В прошлом месяце доходы федерального бюджета уменьшились на 0,8% по сравнению с февралем 2020 г., в то время как расходы выросли на 25,6%. Вместе с тем нефтегазовые доходы бюджета просели на 10,4% год к году (из-за сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+), а ненефтегазовые – увеличились на 8,1% (благодаря росту поступлений от НДС, акцизов, а также ввозных таможенных пошлин). Рост расходов в феврале обусловлен значительным увеличением трат на социальную политику, национальную оборону и в меньшей степени на ЖКХ и охрану окружающей среды.
При этом расходы на национальные проекты в январе–феврале составили 294 млрд руб. (13,1% от годового плана). Согласно нашим оценкам, в 2021 г. российский ВВП увеличится на 2,8%, а среднегодовая цена на нефть Brent снизится до 3 690 руб./барр. В этих условиях, согласно нашей оценке, дефицит федерального бюджета составит 2,56 трлн руб. (2,3% ВВП). Однако в случае сохранения текущих высоких цен на нефть до конца года, бюджет может быть сведен с чисто символическим дефицитом.
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